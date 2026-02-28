Quantcast
Το Ιράν ζητάει «να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι εγκληματίες» μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα - Real.gr
18:00, 28/02/2026
ΠΗΓΗ: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να «οδηγήσει τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη», μετά τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα εναντίον της χώρας του.

Σε κοινή έκκληση με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, ο Αραγτσί «υπογράμμισε τη σημασία μιας αποφασιστικής δράσης εκ μέρους της διεθνούς κοινότητας, ιδιαίτερα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, για να μπει ένα τέλος στις επιθετικές ενέργειες και να οδηγηθούν οι εγκληματίες στη δικαιοσύνη», σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής διπλωματίας.

Εξάλλου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του NBC News, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «μπορεί να έχουμε χάσει λίγους διοικητές, όμως αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα».

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μεταδίδει πως αεροπορικές επιθέσεις πραγματοποιούνται στη νότια ιρανική πόλη Σιράζ, όπου ακούγονται εκρήξεις.

