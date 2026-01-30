Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για επίθεση στο αεροδρόμιο της Νιαμέ στον Νίγηρα - Real.gr

Η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Νιαμέ στον Νίγηρα, σύμφωνα με την ομάδα Site, που ειδικεύεται στην έρευνα κατά της τρομοκρατίας.

Τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, το αεροδρόμιο της Νιαμέ, που φιλοξενεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις και βρίσκεται σε απόσταση περίπου δέκα χιλιομέτρων από την προεδρία, αποτέλεσε στόχο επίθεσης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 20 άνθρωποι από την πλευρά των επιτιθέμενων, σύμφωνα με τη στρατιωτική χούντα.

Η τελευταία δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι εξασφάλισε τη βοήθεια “Ρώσων εταίρων” και κατηγόρησε τους προέδρους της Γαλλίας, του Μπενίν και της Ακτής Ελεφαντοστού, Εμανουέλ Μακρόν, Πατρίς Ταλόν και Αλασάν Ουαταρά αντίστοιχα, ότι “χρηματοδοτούν” τους επιτιθέμενους.

Ο Νίγηρας συνταράσσεται εδώ και δέκα χρόνια από τζιχαντιστική βία της Ομάδας υποστήριξης του ισλάμ και των μουσουλμάνων (που συνδέεται με την Αλ Κάιντα) και του Ισλαμικού Κράτους στο Σαχέλ στο δυτικό και νοτιοανατολικό τμήμα του. Σπάνια η βία πλήττει την πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τη Site, “οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους ήταν πίσω από την επιχείρηση στη στρατιωτική βάση του διεθνούς αεροδρομίου Diori Hamani”.

Επικαλούμενη το Amaq, την υπηρεσία προπαγάνδας του Ισλαμικού Κράτους, το Site προσθέτει ότι η επίθεση προκάλεσε “σημαντικές ζημιές”.

Σύμφωνα με τη χούντα, κατά την επίθεση, τέσσερις μαχητές τραυματίστηκαν, 20 επιτιθέμενοι σκοτώθηκαν μεταξύ των οποίων “ένας Γάλλος” και άλλοι 11 συνελήφθησαν στις μάχες που διήρκεσαν μία ώρα.

Σε εικόνες που ελήφθησαν από δορυφόρο στις οποίες είχε πρόσβαση την Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο, φαίνονται κάποιες περιοχές που έχουν καεί εν μέρει κοντά στην πίστα του αεροδρομίου καθώς και κατεστραμμένες στέγες, αφήνοντας υπόνοιες για αεροπορική επίθεση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ