Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο για τη Γάζα - Έκκληση Ελλάδας, Ιταλίας, Γαλλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων - Βίντεο - Real.gr

Στην αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου Global Sumud Flotilla, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, προχώρησε το Ισραήλ.

«Γύρω στις 8.30 το βράδυ ώρα Γάζας, πολλά πλοιάρια του στολίσκου Global Sumud, κυρίως το Alma, το Sirius και το Adara, αναχαιτίστηκαν παράνομα και επιβιβάστηκαν σε αυτά οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στα διεθνή ύδατα», γνωστοποίησε ο στολίσκος Global Sumud.

«Εκτός από τα πλοιάρια, η αναχαίτιση των οποίων επιβεβαιώθηκε, χάθηκαν η απευθείας αναμετάδοση και οι επικοινωνίες με αρκετά άλλα σκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Ο στολίσκος Global Sumud αναχαιτίστηκε».

Από την πλευρά του, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έχει ήδη σταματήσει «αρκετά πλοία» του στολίσκου για τη Γάζα χωρίς να προκληθούν ζημιές, αφού είχε προηγηθεί προειδοποίηση να αλλάξουν πορεία.

«Αρκετά πλοία του στολίσκου έχουν ήδη ακινητοποιηθεί με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι», έγραψε το υπουργείο Εξωτερικώνστην πλατφόρμα X.

«Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι σώοι και αβλαβείς», προστίθεται στην ανάρτηση, την οποία συνοδεύει ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τη Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ να ανακτά προσωπικά αντικείμενα, μεταξύ τους ένα καπέλο με κεφάλι βατράχου, ενώ περιβάλλεται από ενόπλους. Στο βίντεο διακρίνονται επίσης αρκετοί μασκοφόροι και ένοπλο ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό.

Μέλη του στολίσκου για τη Γάζα ανέφεραν αρχικά ότι εντόπισαν στα ραντάρ είκοσι και πλέον άγνωστης ταυτότητας πλοία που βρίσκονταν σε απόσταση μόλις τριών ναυτικών μιλίων. Λίγο αργότερα, μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla άρχισαν να καταγγέλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως η ισραηλινή επιχείρηση βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, ενώ χανόταν η επικοινωνία με όλο και περισσότερα πλοία, τα οποία είχαν «περικυκλωθεί από ισραηλινά πολεμικά πλοία», μόλις 81 ναυτικά μίλια προς τη Γάζα.

Live εικόνα από τα σκάφη:

Από την πλευρά τους, η Γαλλίδα βουλευτής Μαρί Μεσμέρ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αναχαίτιση των πλοίων τους.

Γαλλία προς Ισραήλ: Εγγυηθείτε την ασφάλεια των συμμετεχόντων

Τα πλοία του στολίσκου για τη Γάζα, τα οποία βρίσκονταν σήμερα το βράδυ στ’ ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου «αναχαιτίζονται, επιβιβάζονται ισραηλινές δυνάμεις» σε αυτά, επιβεβαίωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Η Γαλλία καλεί τις ισραηλινές αρχές να εγγυηθούν την ασφάλεια των συμμετεχόντων, όπως και το δικαίωμά τους στην προξενική προστασία και να επιτρέψουν την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, ο οποίος είχε «συμβουλεύσει επίσημα κάθε Γάλλο πολίτη να μην μεταβεί στην περιοχή».

Σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, η πρεσβεία και το προξενείο της Γαλλίας στο Τελ Αβίβ «είναι σε συνεχή επαφή με τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές για να ζητήσουν, μόλις φθάσουν οι συμπατριώτες μας σε ισραηλινό έδαφος, την προξενική προστασία και να επιτρέψουν την απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στη Γαλλία το συντομότερο δυνατό».

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla, που απέπλευσε από την Ισπανία στις αρχές Σεπτεμβρίου, παρουσιάζεται ως μια «ειρηνική και μη βίαιη αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας» αποτελούμενη από περίπου 45 πλοία με εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες.

Ανάμεσά τους είναι 38 Γάλλοι πολίτες που έχουν γνωστοποιήσει στις γαλλικές αρχές τη συμμετοχή τους στον στολίσκο, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στο θέμα αυτό.

Στο μήνυμά του στην πλατφόρμα X, ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό «ενθαρρύνει όσους συμμετέχουν στον στολίσκο να παραδώσουν την ανθρωπιστική βοήθεια που μεταφέρουν στις ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται στη Γάζα, ώστε να παραδοθεί εκεί με απόλυτη ασφάλεια».

Κοινή δήλωση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας για την ασφάλεια των επιβαινόντων

Σε κοινή δήλωση, με την οποία ζητούν από το Ισραήλ να μεριμνήσει για για την ασφάλεια των επιβαινόντων στον στολίσκο, προχώρησαν οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας.

Συγκεκριμένα αναφέρουν:

«Η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής.

Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας.

Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

«Τα σκάφη μας απωθούνται παράνομα. Οι κάμερες είναι εκτός λειτουργίας και τα σκάφη έχει επιβιβαστεί στρατιωτικό προσωπικό», ενημέρωσε ο στόλος Global Sumud Flotilla, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα που τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση και μεταφέρθηκαν στην Ασντόντ «πρόκειται να επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος και εντός δυο ημέρων θα επιστρέψουν στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Εύχομαι όλα να γίνουν με ηρεμία και λογική. Το σημαντικό είναι να μην υπάρξει βία, χωρίς κινδύνους. Έχουν προετοιμαστεί τόσο οι επιβαίνοντες στα πλοιάρια, όσο και οι ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το Alma αναφέρει πως «ο ισραηλινός στρατός απαγάγει το πλήρωμα του Alma και πιθανότατα θα κάνει το ίδιο και με τα υπόλοιπα πλοία. Διαδώστε αμέσως».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Associated Press