Το Ισραήλ ανοίγει ξανά τη Ράφα αλλά με τρόπο πολύ περιορισμένο - Ενας νεκρός σε πλήγμα στον Λίβανο - Real.gr

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το άνοιγμα ξανά της μεθοριακής διάβασης της Ράφα με την Αίγυπτο, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα "περιορίζεται στο πέρασμα κατοίκων" του παλαιστινιακού θύλακα.

“Σύμφωνα με τη συμφωνία εκεχειρίας”, η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, η οποία είχε κλείσει από την άνοιξη του 2024, ξανάνοιξε σήμερα “για το περιορισμένο πέρασμα κατοίκων”, ανακοίνωσε ο Cogat, φορέας του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που επιβλέπει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

“Στο πλαίσιο αυτό, μια αρχική πιλοτική φάση αρχίζει σήμερα, σε συντονισμό με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUBAM) και τις αρμόδιες αρχές”, πρόσθεσε η Cogat.

Αγχώδης αναμονή

Η διέλευση θα ανοίξει σήμερα «δοκιμαστικά» για να διέλθουν μερικοί τραυματίες που χρειάζονται ιατρική διακομιδή εκτός παλαιστινιακού θυλάκου πριν από την κανονική λειτουργία της από αύριο Δευτέρα, ανέφεραν άλλες τρεις πηγές.

«Δεν έχει συναφθεί μέχρι στιγμής καμιά συμφωνία για τον αριθμό των Παλαιστινίων που θα επιτρέπεται να εισέρχονται και να εξέρχονται», ανέφεραν οι ίδιες πηγές, διευκρινίζοντας πως η Αίγυπτος έχει σκοπό να επιτρέπει την είσοδο «σε όλους τους Παλαιστίνιους στους οποίους θα επιτρέπει την είσοδο το Ισραήλ».

Στη Λωρίδα της Γάζας, που υπέστη πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια του πολέμου, η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται και πολλοί Παλαιστίνιοι ελπίζουν πως θα τους επιτραπεί να βγουν.

«Κάθε μέρα που περνάει η κατάστασή μου χειροτερεύει κι ζωή μου φεύγει», λέει ο Μοχάμεντ Σαμίγια, 33χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος πάσχει από ηπατική ανεπάρκεια και χρειάζεται αιμοκάθαρση, κι ελπίζει πως θα λάβει άδεια να πάει να του προσφερθούν φροντίδες στο εξωτερικό.

Η Σάφα αλ Χαουατζίρι, 18χρονη που έχει λάβει υποτροφία να σπουδάσει στο εξωτερικό, περιμένει επίσης. Η ελπίδα της να «γίνουν πραγματικότητα οι φιλοδοξίες της» εξαρτάται από το αν «θα ανοίξει ξανά» η Ράφα, συνοψίζει.

Ο ΟΗΕ και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις περιμένουν επίσης με ανυπομονησία το άνοιγμα της διέλευσης–αλλά οι όροι που ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός απέχουν παρασάγγας από όσα αξίωναν.

Το άνοιγμα της Ράφας αναμενόταν πως θα γίνει κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του σχεδίου Τραμπ, αφού τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός τη 10η Οκτωβρίου, αλλά αναβλήθηκε.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα μέσα Ιανουαρίου πως άρχισε η δεύτερη φάση του σχεδίου, ενώ το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Ένας νεκρός σε πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο σκότωσε έναν άνθρωπο χθες Σάββατο, ανακοίνωσαν οι λιβανικές αρχές, ενώ ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως στοχοποίησε μέλος της Χεζμπολά.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή τον Νοέμβριο του 2024 κι υποτίθεται θα έβαζε τέλος στις εχθροπραξίες ενός χρόνου–συμπεριλαμβανομένων δυο μηνών ανοικτού πολέμου–με τη Χεζμπολά, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει σχεδόν καθημερινά βομβαρδισμούς στο έδαφος του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχοποιεί το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν, που κατηγορεί πως επανεξοπλίζεται.

Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίζουν εξάλλου να κατέχουν πέντε τομείς στα σύνορα με τον Λίβανο που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας.

Το λιβανικό υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε πλήγμα στο χωριό Ρουμπ Θαλατίν, κοντά στα σύνορα.

Σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, άνδρας σκοτώθηκε καθώς επισκεύαζε την οροφή σπιτιού.

Σε ανακοινωθέν του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι σκότωσε μέλος της Χεζμπολά «που ενεχόταν σε προσπάθειες αποκατάστασης τρομοκρατικών υποδομών» του κινήματος, κάνοντας λόγο για «παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου».

Στις αρχές Ιανουαρίου, ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωνε ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου του για τον αφοπλισμό της Χεζμπολά, που καλύπτει τον τομέα νότια του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ.

Το Ισραήλ χαρακτηρίζει ανεπαρκείς τις προόδους του λιβανικού στρατού ενώ, από την πλευρά του, το σιιτικό κίνημα αρνείται να καταθέσει τα όπλα.

Πάνω από 360 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις ανακοινώσεις του λιβανικού υπουργείου Υγείας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP