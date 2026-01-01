Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση στη Γάζα σε 37 ΜΚΟ - Real.gr

Quantcast
Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση στη Γάζα σε 37 ΜΚΟ
17:15, 01/01/2026
Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση στη Γάζα σε 37 ΜΚΟ

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε σήμερα ότι θα απαγορεύσει την πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας σε 37 μεγάλες, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν διαβιβάσει στις ισραηλινές αρχές τον κατάλογο με τα ονόματα των εργαζόμενών τους, όπως προβλέπει ο νέος κανονισμός.

Οι νέοι κανόνες εγείρουν ανησυχίες για περαιτέρω καθυστερήσεις στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στο παλαιστινιακό έδαφος, το οποίο έχει καταστραφεί από δύο χρόνια πολέμου και όπου η πλειονότητα των κατοίκων χρειάζεται επειγόντως στέγη, περίθαλψη και τροφή.

«Οι οργανώσεις που δεν σεβάστηκαν τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια και τη διαφάνεια θα δουν τις άδειές τους να αναστέλλονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ισραηλινό υπουργείο Διασποράς και Καταπολέμησης του Αντισημιτισμού.

«Η κύρια διαπιστωμένη αδυναμία είναι η άρνηση παροχής πλήρων και επαληθεύσιμων στοιχείων για τους εργαζόμενούς τους, απαίτηση ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφεύγεται η διείσδυση τρομοκρατών στις ανθρωπιστικές δομές», πρόσθεσε.

«Το μήνυμα είναι σαφές: η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη — η εκμετάλλευση των ανθρωπιστικών δομών για τρομοκρατικούς σκοπούς δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Αμιχάι Τσίκλι στην ανακοίνωση.

Το Ισραήλ δεχόταν έντονη κριτική από τη διεθνή κοινότητα τις τελευταίες ημέρες, καθώς πλησίαζε η προθεσμία, χθες Τετάρτη τα μεσάνυχτα, που είχε δοθεί στις διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τον νέο κανονισμό ο οποίος ανακοινώθηκε πρώτη φορά τον Μάρτιο.

Μεταξύ των ΜΚΟ που θα δουν την άδειά τους να αναστέλλεται είναι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF), το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων, η Care, η World Vision και η Oxfam.

 

