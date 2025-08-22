Το Ισραήλ απορρίπτει την έκθεση του IPC, λέει ότι «δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα» - Real.gr

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC), χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», τόνιζε η ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters