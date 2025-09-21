Το Ισραήλ εξακολουθεί να σφυροκοπά την πόλη της Γάζας: Θάνατος ή η δύσκολη έξοδος, το αδιέξοδο των κατοίκων - Real.gr

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Σίφα της πόλης της Γάζας, ο Μοχάμεντ Αμπού Σαλμίγια, είχε βάρδια χθες Σάββατο στο τμήμα επειγόντων περιστατικών όταν διακομίστηκαν εκεί τα πτώματα του αδελφού του και της νύφης του, θυμάτων ισραηλινού βομβαρδισμού.

«Έπαθα σοκ, συγκλονίστηκα όταν είδα τα πτώματα του αδελφού μου και της γυναίκας του», είπε ο γιατρός στο AFP. «Τα πάντα είναι πιθανά τώρα, να παραλάβεις νεκρούς ή τραυματισμένους αγαπημένους σου. Τα εγκλήματα της κατοχής (του Ισραήλ) συνεχίζονται κι ο αριθμός των μαρτύρων δεν σταματά να αυξάνεται».

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον 87 νεκρούς χθες σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, 70 στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό άμεσης βοήθειας, 11 θύματα έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα στη συνοικία ας Σάμπρα. Το νοσοκομείο Σίφα ανέφερε πως παρέλαβε 34 πτώματα και το νοσοκομείο των βαπτιστών άλλα 28.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε αμέσως όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε σχόλιο για τους θανάτους αυτούς.

«Ως την ύστατη στιγμή»

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και των δυσκολιών πρόσβασης στο πεδίο, το AFP σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο απολογισμούς κι ανακοινώσεις οποιασδήποτε πλευράς.

Το νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας, από τα ελάχιστα που συνεχίζουν να λειτουργούν στον μικρό παραθαλάσσιο θύλακο, παραλαμβάνει καθημερινά νεκρούς και τραυματίες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με έναυσμα έφοδο άνευ προηγουμένου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς εναντίον του νότιου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Όμως η ροή των θυμάτων αυξήθηκε πολύ από την έναρξη, τη 16η Σεπτεμβρίου, χερσαίας επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας, με διακηρυγμένο στόχο να αφανιστεί το παλαιστινιακό κίνημα εκεί.

Νωρίς χθες το πρωί, ασθενοφόρο μπήκε στον περίβολο της δομής υγείας με τις σειρήνες να ουρλιάζουν. Τέσσερα πτώματα τυλιγμένα με λευκά σάβανα αφέθηκαν κάτω από δέντρο, ενώ κατέφτανε άλλο ασθενοφόρο, με τραυματίες, ανάμεσά τους αγοράκι.

«Ο θάνατος είναι πιο ελεήμων», αναστέναξε ο Μοχάμεντ Νάσαρ, 38 ετών, κάτοικος της συνοικίας Τελ αλ Χάουα, με το βλέμμα στραμμένο στη ροή κατοίκων που έφευγαν για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, κάπου 480.000 κάτοικοι της πόλης της Γάζας έφυγαν από τα τέλη Αυγούστου. Η πολιτική προστασία έκανε λόγο προχθές για λίγες δεκάδες χιλιάδες λιγότερους, 450.000 εκτοπισμένους.

Με κάποια λιγοστά υπάρχοντά τους σε φορτηγά, αυτοκίνητα, κάρα που σέρνουν γαϊδούρια ή στην πλάτη, χιλιάδες Παλαιστίνιοι παίρνουν καθημερινά τους δρόμους προς νότο.

Εξαντλημένος, ο Μοχάμεντ Νάσαρ είπε πως δεν έχει ούτε τις δυνάμεις, ούτε τα μέσα για να φύγει. Η γυναίκα μου, οι τρεις κόρες μου κι εγώ θα περιμένουμε ως στην ύστατη στιγμή».

«Να εκτοπίσει τους πάντες»

Ο ισραηλινός στρατός «θέλει να εκτοπίσει διά της βίας τους πάντες για να καταστρέψει την πόλη της Γάζας και να την κάνει δεύτερη Μπέιτ Χανούν ή Ράφα, αβίωτη για τα επόμενα εκατό χρόνια», εκτίμησε ο Μοχάμεντ Νάσαρ, αναφερόμενος σε άλλες κοινότητες στον θύλακο που έχουν μεταμορφωθεί σε ερείπια αφότου άρχισε ο πόλεμος πριν από προσεχώς δυο χρόνια.

Παρά τις διαταγές να φύγουν εσπευσμένα και τους βομβαρδισμούς, πολλές οικογένειες αρνούνται ή αδυνατούν να φύγουν. Η διαδρομή κοστίσει ακριβά για κάποιους. Άλλοι λένε πως δεν ξέρουν ή δεν έχουν πού να πάνε.

Κάτοικοι που έφυγαν από την πόλη αφηγήθηκαν πως χρειάστηκαν πάνω από δώδεκα ώρες για να φθάσουν στις περιοχές του νότου οι οποίες υποδείχτηκαν από τον ισραηλινό στρατό. Οι τιμές για τη διαδρομή δεν σταματούν να αυξάνονται. Πλέον κάποιοι ιδιοκτήτες φορτηγών ζητούν από 1.500 ως 2.000 δολάρια για να κάνουν το δρομολόγιο, σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το AFP.

«Θέλουμε να φύγουμε αλλά δεν έχουμε χρήματα», είπε η Ραΐντα αλ Αμαρίν, που ξύπνησε το πρωί από τους κρότους των εκρήξεων.

«Δεν έχουμε ούτε δέκα σέκελ για να αγοράσουμε ψωμί. Τι μπορούμε να κάνουμε; Θα μείνουμε — είτε θα μας σκοτώσουν ή κάποιος θα βρει λύση για μας».

Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαιώνει πως οι κάτοικοι που φεύγουν θα βρουν τρόφιμα, σκηνές και φάρμακα σε ζώνη που χαρακτηρίζει «ανθρωπιστική» στο αλ Μαουάσι, στον νότο.

Όμως η περιοχή αυτή, παρότι παρουσιάζεται ως ασφαλής, βομβαρδίστηκε επανειλημμένα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τοπικές πηγές, εντείνοντας τη δυσπιστία των Γαζαίων.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ