Tο Ισραήλ ισοπεδώνει την πόλη της Γάζας - Δεκάδες νεκροί, χιλιάδες εγκλωβισμένοι, εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι - Real.gr

Xερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας έχει εξαπολύσει από χθες Τρίτη (16/9) το Ισραήλ, ανακοινώνοντας ότι «η Γάζα καίγεται», καθώς οι Παλαιστίνιοι περιγράφουν τον πιο σφοδρό βομβαρδισμό που έχουν αντιμετωπίσει σε δύο χρόνια πολέμου.

Αξιωματούχος των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων δήλωσε ότι τα χερσαία στρατεύματα κινούνται βαθύτερα στην πόλη και ότι ο αριθμός των στρατιωτών θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες για να αντιμετωπίσουν έως και 3.000 μαχητές της Χαμάς που ο ισραηλινός στρατός πιστεύει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη.

«Η Γάζα καίγεται», δημοσίευσε στο X, ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ. «Ο ισραηλινός στρατός χτυπά με σιδερένια γροθιά την τρομοκρατική υποδομή και οι στρατιώτες του αγωνίζονται γενναία για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την απελευθέρωση των ομήρων και την ήττα της Χαμάς».

עזה בוערת. צה”ל מכה באגרוף פלדה בתשתיות הטרור וחיילי צה”ל נלחמים בגבורה ליצירת התנאים לשחרור החטופים ולהכרעת החמאס. לא נרפה ולא נשוב לאחור – עד להשלמת המשימה. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) September 16, 2025



Τουλάχιστον σαράντα ένας έχουν χάσει τη ζωή τους, κυρίως στην πόλη της Γάζας, από το ξεκίνημα της επιχείρησης του Ισραήλ, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Εξαπολύοντας την επίθεση, η κυβέρνηση του Ισραήλ αψήφησε τις απειλές των Ευρωπαίων ηγετών για κυρώσεις, καθώς και τις προειδοποιήσεις ακόμη και μερικών από τους ίδιους τους στρατιωτικούς διοικητές του Ισραήλ ότι θα μπορούσε να είναι ένα λάθος που θα κοστίσει στη χώρα.

Εν τω μεταξύ, εξεταστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, υποκινούμενη από κορυφαίους αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την αξιολόγηση «σκανδαλώδη» και «ψεύτικη».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Ισραήλ έχει μία νέα μέθοδο να προσεγγίζει και ουσιαστικά να κατεδαφίζει σπίτια. Έχει ενεργοποιήσει παροπλισμένα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, τα οποία τα έχει κάνει τηλεκατευθυνόμενα, είναι γεμάτα με εκρηκτικά και εκεί που εκτιμά ότι υπάρχουν στελέχη της Χαμάς επιτίθεται με αυτά.

Της επιχείρησης ηγείται ο ίδιος ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ο οποίος φέρεται, μαζί με άλλους αξιωματούχους, να έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τους χειρισμούς της πολιτικής ηγεσίας για τη Γάζα και την τροπή που έχει πάρει η επιχείρηση.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, πραγματοποίησε την Τρίτη, αξιολόγηση της κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, κάνοντας περιοδεία πεδίου κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της 98ης Μεραρχίας στην Πόλη της Γάζας και επί τόπου αξιολόγηση της κατάστασης με τους διοικητές, όπως μετέδωσε το IDF (Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ).

«Η επιχείρηση στην πόλη της Γάζας είναι ένα σημαντικό βήμα για την εκτέλεση του ύψιστου ηθικού και σημαντικού καθήκοντός μας – να επιστρέψουμε όλους τους ομήρους στα σπίτια τους και να διαλύσουμε τις στρατιωτικές και κυβερνητικές δυνατότητες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Η απειλή έχει αλλάξει, αλλά και εμείς. Ερχόμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Αυτή είναι μια κίνηση αποφασιστικής σημασίας για τη συνέχιση του πολέμου», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Εγιάλ Ζαμίρ.

Παράλληλα, 350.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει το κέντρο της Γάζας, όμως εξακόσιες χιλιάδες παραμένουν εκεί, εγκλωβισμένοι μέσα στα συντρίμμια. Κάποιοι από αυτούς προσπαθούν να απεγκλωβιστούν και να αποχωρήσουν μαζί με τις οικογένειές τους προς τον νότο.

Καταδίκη της χερσαίας επίθεσης από ευρωπαϊκές χώρες

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καταδίκασαν την ισραηλινή χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε την επίθεση «απερίσκεπτη και φρικτή». «Το μόνο που θα καταφέρει είναι να προκαλέσει περισσότερο αιματοκύλισμα, να σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους», δήλωσε η Γιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωσή της στο X.

Η Γερμανία ζήτησε επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι η προσέγγιση του Ισραήλ είναι «λανθασμένη».

«Η πρόσφατη επίθεση προς την Πόλη της Γάζας είναι η εντελώς λανθασμένη προσέγγιση. Την απορρίπτουμε και το έχουμε καταστήσει σαφές στην ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Σουηδή ομόλογό του στο Βερολίνο.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε αλλαγή εδαφών διά της βίας συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ότι η χώρα της θα συνεχίσει να ασκεί πίεση τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Τι σηματοδοτεί η έκθεση του ΟΗΕ περί γενοκτονίας στη Γάζα

«Αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό. Ο πόλεμος στη Γάζα είναι ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτος», υπογράμμισε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η ανεξάρτητη επιτροπή που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως «το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα».

Σε ανάλυσή του, το BBC αναφέρει πως “η έκθεση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία αποτελεί μια απερίφραστη καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα”.

Το κείμενο, το οποίο σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο στοχεύει να είναι και λεπτομερές και καταδικαστικό για τις ισραηλινές πρακτικές στη Γάζα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία που ψηφίστηκε το 1948 από τα νεοσύστατα τότε Ηνωμένα Έθνη. Αξίζει να σημειωθεί πω, όπως αναδεικνύει το BBC, ο όρος γενοκτονία και η σύμβαση που την ορίζει ως έγκλημα προήλθαν από τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία.

ΟΗΕ: “Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα” – Τι αναφέρει το πόρισμα

Το Ισραήλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς ότι η συμπεριφορά του στη Γάζα έχει παραβιάσει τις συνθήκες και τις συμβάσεις που αποτελούν τους νόμους του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δικαιολογεί τις ενέργειές του ως αυτοάμυνα, για την προστασία των πολιτών του και για να επιβάλει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι Ισραηλινοί απέρριψαν τα συμπεράσματα της έκθεσης ως «αντισημιτικά ψέματα» εμπνευσμένα από τη Χαμάς.

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της συμπεριφοράς του Ισραήλ, η οποία προέρχεται επίσης από τους παραδοσιακούς Δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ, καθώς και από τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου που εξομάλυναν τις σχέσεις με το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εκτιμά το B

Την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλα κράτη πρόκειται να ενταχθούν στην πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η κίνηση αυτή θα είναι κάτι παραπάνω από συμβολική, γράφει το BBC, καθώς θα αλλάξει τη συζήτηση για το μέλλον της σύγκρουσης η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν Εβραίοι από την Ευρώπη πήγαν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την αναγνώριση ως αντισημιτική και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χαμάς. Τονίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν ποτέ ανεξαρτησία σε κανένα μέρος της γης μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου, καθώς ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί εθνικιστές πιστεύουν ότι η γη παραχωρήθηκε μόνο στον εβραϊκό λαό από τον Θεό.