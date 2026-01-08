Το Ισραήλ καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον της κουρδικής μειονότητας στο Χαλέπι - Real.gr

Το Ισραήλ καταδίκασε σήμερα τις «επιθέσεις» των συριακών αρχών εναντίον της μειονότητας των Κούρδων στο Χαλέπι, μερικές ημέρες αφού Ισραήλ και Συρία συμφώνησαν σε έναν μηχανισμό επικοινωνίας και αποτροπής συγκρούσεων, μια πρωτοφανής πρωτοβουλία μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος εναντίον της κουρδικής μειονότητας στην πόλη του Χαλεπιού είναι σοβαρές και επικίνδυνες», έγραψε στο Χ ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ.

«Η συστηματική και φονική καταστολή που ασκείται εις βάρος διάφορων μειονοτήτων στη Συρία έρχεται σε αντίθεση με τις υποσχέσεις περί μιας ‘νέας Συρίας’», πρόσθεσε.

Καταγγέλλοντας «τη σιωπή της διεθνούς κοινότητας» ο Σάαρ δήλωσε επίσης ότι «η διεθνής κοινότητα εν γένει» έχει «ένα ηθικό χρέος προς τους Κούρδους οι οποίοι πολέμησαν γενναία και με επιτυχία εναντίον του Ισλαμικού Κράτους».

Οι δηλώσεις του Σάαρ γίνονται αφού Ισραήλ και Συρία συμφώνησαν στη διάρκεια συνομιλιών στο Παρίσι στη δημιουργία «ενός πυρήνα επικοινωνίας», υπό αμερικανική εποπτεία, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης έπειτα από δεκαετίες συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα και έχει πραγματοποιήσει χερσαίες στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ πριν έναν χρόνο από έναν συνασπισμό ισλαμιστών.

Τον Ιούλιο το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει τη Δαμασκό μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ των προσωρινών αρχών της Συρίας και των Δρούζων στο νότιο τμήμα της χώρας, εξηγώντας ότι επιθυμεί να προστατεύσει τη μειονότητα αυτή.

Νέοι βομβαρδισμοί

Στο μεταξύ οι συριακές αρχές κάλεσαν και πάλι σήμερα τους αμάχους να απομακρυνθούν από δύο κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού προτού ξεκινήσουν τους βομβαρδισμούς των περιοχών αυτών που έχουν περικυκλωθεί από τον στρατό, κατά την τρίτη ημέρα των εχθροπραξιών στην πόλη αυτή της βόρειας Συρίας.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του AFP, στην υπόλοιπη πόλη καταστήματα, πανεπιστήμια και σχολεία παραμένουν κλειστά για δεύτερη συνεχή ημέρα

Οι συγκρούσεις που ξέσπασαν την Τρίτη μεταξύ των ισλαμιστικών αρχών που έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση της Συρίας και των Κούρδων έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων – 16 αμάχων και ενός στρατιωτικού–, σύμφωνα με τη συριακή Πολιτική Προστασία.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν την ώρα που οι δύο πλευρές προσπαθούν να εφαρμόσουν μια συμφωνία που σύναψαν τον Μάρτιο και η οποία προβλέπει την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης στο νέο συριακό κράτος.

Ήδη χθες Τετάρτη χιλιάδες άμαχοι εγκατέλειψαν τις δύο κουρδικές συνοικίες του Χαλεπιού, Σέιχ Μάκσουντ και Ασραφίεχ, ακολουθώντας «ανθρωπιστικούς διαδρόμους» που δημιούργησε ο στρατός, προτού βομβαρδίσει τις περιοχές αυτές.

Σήμερα και πάλι οι συριακές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι άμαχοι μπορούν να ακολουθήσουν ασφαλείς ανθρωπιστικούς διαδρόμους για να απομακρυνθούν από τις συνοικίες αυτές από τις 10:00 ως τις 13:00 (τοπική ώρα, 09:00 ως τις 12:00 ώρα Ελλάδας). Μισή ώρα μετά την εκπνοή της διορίας αυτής προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τους βομβαρδισμούς.

Αξιωματικός του συριακού στρατού δήλωσε στο AFP χθες ότι η επιχείρηση ήταν «περιορισμένη» και είχε στόχο «να ασκήσει πίεση στους Κούρδους μαχητές προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή» και να επιτραπεί «στις αρχές να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στο σύνολο της πόλης».

Στην Καμισλί, κεντρική πόλη στην αυτόνομη κουρδική ζώνη στη βορειοανατολική Συρία, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα, έπειτα από έκκληση των τοπικών αρχών, κατά των συγκρούσεων.

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε χθες το βράδυ από τις αντιμαχόμενες πλευρές να επιδείξουν «αυτοσυγκράτηση» και να επαναλάβουν «άμεσα τις διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία του Μαρτίου.

«Ανοικτός πόλεμος»

Ο Ελχάμ Άχμεντ, υψηλόβαθμος Κούρδος αξιωματούχος, κατηγόρησε τις συριακές αρχές ότι διεξάγουν «γενοκτόνο πόλεμο» εις βάρος των Κούρδων και ζήτησε να «επιλυθούν τα προβλήματα μέσω του διαλόγου».

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι δεν έχουν παρουσία στο Χαλέπι μετά την απομάκρυνση των μαχητών τους από εκεί τον Απρίλιο, βάσει της συμφωνίας που σύναψαν με τις συριακές αρχές.

Πρόσθεσαν επίσης ότι οι δύο κουρδικές συνοικίες «δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση στρατιωτική απειλή και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του Χαλεπιού».

Ζητώντας «τον άμεσο τερματισμό της πολιορκίας, των βομβαρδισμών και της στρατιωτικής επίθεσης εναντίον αμάχων» οι SDF προειδοποίησαν ότι «η συνέχιση της επίθεσης αυτής (…) θα μπορούσε να βυθίσει εκ νέου το σύνολο της Συρίας σε έναν ανοικτό πόλεμο».

Οι Κούρδοι, σημαντική μειονότητα στη Συρία, ελέγχουν μεγάλες περιοχές στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, πλούσιες σε πετρέλαιο και σιτηρά.

Με την υποστήριξη των ΗΠΑ οι SDF αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος στη μάχη κατά του ΙΚ, το οποίο ηττήθηκε στη Συρία το 2019.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP