Το Ισραήλ λέει ότι σκότωσε έξι μαχητές στο νότιο τμήμα της Γάζας - Real.gr

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι σκότωσε έξι μαχητές στη νότια Λωρίδα της Γάζας, αναθεωρώντας προς τα επάνω τον απολογισμό σύγκρουσης που έγινε μία ημέρα νωρίτερα ύστερα από αυτό που χαρακτήρισε «κατάφωρη παραβίαση» της εύθραυστης εκεχειρίας στο παλαιστινιακό θύλακα.

«Ύστερα από το περιστατικό που έγινε χθες (Τρίτη), στη διάρκεια του οποίου έξι ένοπλοι τρομοκράτες εντοπίστηκαν στην περιοχή δυτικά της Ράφα και ύστερα από τις έρευνες που έγιναν στο σημείο, επιβεβαιώθηκε ότι στρατιώτες … εξουδετέρωσαν τους έξι τρομοκράτες σε ανταλλαγή πυρών», έγραψε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Επάνω τους εντοπίστηκαν «διάφορα όπλα», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Χθες βράδυ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είχε ταυτοποιήσει μαχητές στη δυτική Ράφα, κοντά σε στρατιώτες του, διευκρινίζοντας ότι τα άρματα μάχης του άνοιξαν στη συνέχεια πυρ. Ανέφερε επίσης αεροπορικά πλήγματα και δήλωσε ότι τουλάχιστον δύο μαχητές είχαν σκοτωθεί.

Πηγή από τον τομέα ασφάλειας στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε χθες βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι υπήρξαν ισραηλινά πυρά δυτικά της Ράφα, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

Με βάση τους όρους της πολύ εύθραυστης εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός αποσύρθηκε πίσω από μια «κίτρινη γραμμή» διατηρώντας ωστόσο τον έλεγχο σε πάνω από το μισό του θύλακα, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Ράφας.

Η εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς παραμένει από τις πιο επισφαλείς. Τα περιστατικά είναι καθημερινά, τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον θύλακα παραμένει κρίσιμη.

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση πυρός, τουλάχιστον 447 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων 165 ανηλίκων, έχουν σκοτωθεί σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του κάνει λόγο για τρεις νεκρούς στρατιώτες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP