Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Γάζα - Real.gr

Το Ισραήλ παρέλαβε τις σορούς δύο ομήρων από τη Γάζα

18:10, 30/10/2025
Το Ισραήλ παρέλαβε σήμερα από τον Ερυθρό Σταυρό τα λείψανα δύο ομήρων που είχαν απαχθεί από τη Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 και είχαν οδηγηθεί στη Γάζα, ανακοίνωσε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου το γραφείο του πρωθυπουργού της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα λείψανα των ομήρων, που παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό και τη Σιν Μπετ, την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας, «θα μεταφερθούν στο Ισραήλ, όπου θα τα υποδεχθούν σε μια στρατιωτική τελετή…» προτού τα πάνε σε ένα εργαστήριο της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για να ταυτοποιηθούν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

