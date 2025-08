Το Ισραήλ πρέπει να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να νικήσει τη Χαμάς», λέει ο υπ. Άμυνας - Real.gr

Η συνεδρίαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας στη διάρκεια της ημέρας έχει προαναγγελθεί από τα μέσα ενημέρωσης, χωρίς η διεξαγωγή της να έχει έως τώρα επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το Ισραήλ πρέπει να λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για να νικήσει τη Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Η ήττα της Χαμάς της Γάζας, δημιουργώντας παράλληλα τις συνθήκες για την επιστροφή των ομήρων, είναι οι βασικοί στόχοι του πολέμου στη Γάζα και πρέπει να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να τους πετύχουμε», δήλωσε ο Κατς.

Ο υπουργός θα «παρουσιάσει αργότερα σήμερα» την τοποθέτηση αυτή στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

🇮🇱 — VID: Defense Minister Israel Katz toured Gaza this afternoon ahead of a key decision on the IDF’s future operations in the Strip.

• Katz said he finalized his position and will present it to PM Netanyahu today, calling for Hamas’s defeat, hostage return, and a permanent… pic.twitter.com/DELN9cwPSz

