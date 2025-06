Το Ισραήλ σκότωσε διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης - «Είχε χρηματοδοτήσει και εξοπλίσει τη Χαμάς» - Real.gr

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σκότωσαν ένα βετεράνο διοικητή του ειδικού σώματος των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης που διεξάγει επιχειρήσεις στο εξωτερικό, με πλήγμα που πραγματοποίησαν σε διαμέρισμα στην ιρανική πόλη Κομ.

Πρόκειται για τον Σαΐντ Ιζαντί, διοικητή του Παλαιστινιακού Σώματος της Δύναμης Κοντς, διευκρινίζει στη δήλωσή του ο Κατς.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η Δύναμη Κοντς δημιούργησε ένα δίκτυο αράβων συμμάχων γνωστό ως Άξονας της Αντίστασης, εγκαθιστώντας τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο το 1982 και υποστηρίζοντας τη μαχητική ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας.

Όμως το δίκτυο αυτό υπέστη τα δύο τελευταία χρόνια μεγάλα πλήγματα, καθώς ισραηλινές επιθέσεις έπειτα από εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ εξασθένησαν τόσο την παλαιστινιακή οργάνωση όσο και τη Χεζμπολάχ.

#BREAKING: Saeed Izadi, commander of the Palestine Corps within Iran’s Quds Force, was killed in a strike on an apartment in Qom, Israeli Defense Minister Israel Katz said Saturday.

Katz said Izadi was responsible for funding and arming Hamas ahead of the October 7 attack, and… pic.twitter.com/C1Mv7MsuWW

— Iran International English (@IranIntl_En) June 21, 2025