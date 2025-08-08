Το Ισραήλ θα καταλάβει την πόλη της Γάζας - «Πράσινο» φως στην πρόταση Νετανιάχου από το συμβούλιο ασφαλείας - Real.gr

Το κυβερνητικό συμβούλιο ασφαλείας ενέκρινε πρόταση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ο στρατός του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας και να αφοπλίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, ανακοίνωσε στα εβραϊκά μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργοί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προβλέπεται η κατάληψη της πόλης της Γάζας (βόρεια) και η διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό «εκτός των ζωνών μάχης».

Κατά την ίδια πηγή, το σχέδιο που εγκρίθηκε προβλέπει «τον αφοπλισμό της Χαμάς», «την επιστροφή των ομήρων, τόσο όσων βρίσκονται στη ζωή όσο και αυτών που έχουν αποβιώσει», την «αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας» και «τον έλεγχο ασφαλείας του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας», καθώς και την «εγκαθίδρυση εναλλακτικής πολιτικής διοίκησης» που δεν θα ανήκει «ούτε στη Χαμάς ούτε στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Israeli Prime Minister Netanyahu said that Israel plans to take military control of the entire Gaza Strip to remove Hamas and establish a civilian governance free from the militant group https://t.co/TKd1hKMZtF pic.twitter.com/KYLT4jmlSH — Reuters (@Reuters) August 8, 2025

Δεν ξεκαθαρίζεται αν σχεδιάζεται η επιβολή ισραηλινής κατοχής σε όλη τη Δυτική Όχθη, κάτι που ανήγγειλε ο κ. Νετανιάχου χθες.

Μιλώντας στο Fox News, ο ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε πως «για να εγγυηθούμε την ασφάλειά μας, έχουμε σκοπό να απαλείψουμε τη Χαμάς εκεί, να επιτρέψουμε στον πληθυσμό να είναι ελεύθερος και να περάσουμε (την εξουσία) σε πολιτική διακυβέρνηση που δεν θα είναι η Χαμάς και δεν θα είναι οποιοσδήποτε συνηγορεί υπέρ της καταστροφής του Ισραήλ. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Να απαλλάξουμε τους εαυτούς μας και να απελευθερώσουμε τον λαό της Γάζας από την απαίσια τρομοκρατία της Χαμάς».

Η έγκριση του σχεδίου ολοκλήρωσε συνεδρίαση διάρκειας δέκα και πλέον ωρών, που ολοκληρώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα φοβούνται ότι μια κλιμάκωση μπορεί να στείλει τους αγαπημένους τους στον θάνατο, και μερικοί διαμαρτυρήθηκαν έξω από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην Ιερουσαλήμ. Πρώην ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας του Ισραήλ έχουν επίσης αντιταχθεί στο σχέδιο, προειδοποιώντας για μια κατάσταση αδιεξόδου χωρίς σημαντικά στρατιωτικά οφέλη.

Κατά εκτιμήσεις που μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο, ο στρατός του Ισραήλ ελέγχει το 75% του θυλάκου υπό πολιορκία, που έχει υποστεί πελώριες καταστροφές έπειτα από 23 μήνες πολέμου, με τον πληθυσμό να απειλείται από γενικευμένο λιμό, όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Η επιβολή πλήρους κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας θα απαιτούσε επιχειρήσεις εξάμηνης διάρκειας, κατά δημοσιεύματα του Τύπου του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-dpa-AFP-Reuters