Quantcast
Το Κίεβο και πάλι στόχος ρωσικών πληγμάτων - 1.170 κτίρια κατοικιών χωρίς θέρμανση - Real.gr
real player

Το Κίεβο και πάλι στόχος ρωσικών πληγμάτων – 1.170 κτίρια κατοικιών χωρίς θέρμανση

10:00, 03/02/2026
Το Κίεβο και πάλι στόχος ρωσικών πληγμάτων – 1.170 κτίρια κατοικιών χωρίς θέρμανση

Η Ρωσία επανέλαβε την περασμένη νύκτα τις επιθέσεις της στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν δύο άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές, έπειτα από διακοπή μερικών ημερών των πληγμάτων εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας την οποία είχε πετύχει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε σήμερα ότι 1.170 κτίρια κατοικιών στην πρωτεύουσα έχουν μείνει χωρίς θέρμανση μετά τη ρωσική επίθεση.

«Οι Ρώσοι αποφάσισαν να πλήξουν το Κίεβο σε συνθήκες παγετού», δήλωσε εξάλλου ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για δύο τραυματίες.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι δέχθηκε αίτημα του αμερικανού προέδρου να μην πλήττει το Κίεβο και το ενεργειακό δίκτυο μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, πριν από μια επανάληψη των τριμερών συνομιλιών στο Αμπού Ντάμπι.

Η Ρωσία είχε πάντως συνεχίσει τα πλήγματα στην υπόλοιπη χώρα. Μια επίθεση προχθές, Κυριακή, εναντίον λεωφορείου που μετέφερε τους εργάτες ενός ανθρακωρυχείου στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολική Ουκρανία) στοίχισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους.

Μια δεύτερη σύνοδος των συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο, τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον για την εξεύρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο, η οποία επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί την Κυριακή, πρόκειται να διεξαχθεί αύριο, Τετάρτη, και μεθαύριο, Πέμπτη, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τον Ιανουάριο, οι ρωσικοί βομβαρδισμοί είχαν προκαλέσει στο Κίεβο διακοπές της θέρμανσης πρωτοφανούς έκτασης και διάρκειας από την αρχή της ρωσικής εισβολής το Φεβρουάριο 2022.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν νωρίς σήμερα το πρωί στους -17 βαθμούς Κελσίου στο Κίεβο και στους -23 βαθμούς Κελσίου στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου δύο άνθρωποι τραυματίσθηκαν επίσης από νυκτερινό πλήγμα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

Αλβανία: Εντάλματα σύλληψης σε βάρος 33 υπόπτων για διακίνηση τοξικών αποβλήτων

23:59 03/02
Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

Ο Σωκράτης Φάμελλος στο Kontra 24: «Είναι ντροπή ο πρωθυπουργός που βαρύνεται με τις περισσότερες καταπατήσεις του Συντάγματος, να ζητά συναίνεση»

23:51 03/02
Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Τι κατέθεσε η σύντροφος του 27χρονου - Στο κάδρο των Αρχών η τεράστια περιουσία του

23:50 03/02
«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

«Διακριτική» συνάντηση του Τραμπ με τον Κολομβιανό ομόλογό του, Γκουστάβο Πέτρο, στον Λευκό Οίκο

23:45 03/02
Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

Serena Williams: Η μεταμόρφωσή της μετά τις επικρίσεις για χάπια αδυνατίσματος

23:30 03/02
Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

Euroleague: Ο Γκραντ είχε τον τελευταίο λόγο - Ο Παναθηναϊκός κέρδισε 82-81 την Ρεάλ

23:30 03/02
ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

ΗΠΑ: Ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον θα καταθέσουν στο Κογκρέσο για την υπόθεση Έπστιν στα τέλη Φεβρουαρίου

23:15 03/02
Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

Συνάντηση Ν. Δένδια–Πιτ Χέγκσεθ στο αμερικανικό Πεντάγωνο: Στο επίκεντρο η αμυντική συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας

23:06 03/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved