Το Κίεβο προωθεί επίσκεψη Ζελένσκι στις ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα - Βιντεοδιάσκεψη των ΥΠΕΞ της ΕΕ αύριο - Real.gr

Το Κίεβο θέλει να διοργανώσει αυτήν την εβδομάδα επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ επί του αμερικανικού σχεδίου που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής εθνικής ασφαλείας της Ουκρανίας.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό τον Νοέμβριο για να οριστικοποιήσει τα εναπομείναντα στάδια και να καταλήξει σε μια συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Παράλληλα αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε σήμερα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα έχουν βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία αύριο, Τετάρτη. Ο αξιωματούχος αυτός ζήτησε να μην κατονομαστεί καθώς η σύνοδος δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επισήμως.