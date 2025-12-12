Το Κόσοβο άρχισε να υποδέχεται μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ - Real.gr

Quantcast
Το Κόσοβο άρχισε να υποδέχεται μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ
Το Κόσοβο άρχισε να υποδέχεται μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ

11:15, 12/12/2025
Το Κόσοβο άρχισε να υποδέχεται μετανάστες που απελαύνονται από τις ΗΠΑ

Το Κόσοβο άρχισε να υποδέχεται πολίτες τρίτων χωρών που απελαύνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ ο απερχόμενος πρωθυπουργός Αλμπίν Κούρτι, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που συνήφθη τον Ιούνιο μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεχόμαστε αυτούς που οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν στο έδαφός τους. Αν δεν απατώμαι, ένας ή δύο απ’ αυτους είναι εδώ», δήλωσε ο Κούρτι στη διάρκεια συνέντευξης σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, αναφερόμενος στην εν λόγω συμφωνία του Ιουνίου.

Η συμφωνία αυτή, η οποία συνήφθη από την απερχόμενη κυβέρνηση, είχε ισχύ για ένα χρόνο και αφορά πενήντα άτομα «με στόχο να διευκολυνθεί η ασφαλής επιστροφή τους στη χώρα προέλευσής τους», είχε δηλώσει τότε ο Κούρτι.

Το Κόσοβο, που κήρυξε μονομερώς το 2008 την ανεξαρτησία του από τη Σερβία, επιθυμούσε με τη συμφωνία αυτή να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη υποστήριξή τους και τη συνεργασία τους.

Όπως είχε εξηγήσει την άνοιξη, η κυβέρνηση ήθελε να δείξει την «αιώνια ευγνωμοσύνη» του Κοσόβου προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ανέκαθεν υπερασπίσθηκαν την ανεξαρτησία αυτής της σερβικής επαρχίας.

Έκτοτε ο Κούρτι, ο οποίος ήρθε πρώτος στις βουλευτικές εκλογές τον Φεβρουάριο, απέτυχε να σχηματίσει κυβέρνηση και υποχρεώθηκε να προκηρύξει νέες εκλογές για τις 28 Δεκεμβρίου.

Πρόσφατα οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το κόμμα του Κούρτι ότι «θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα» της χώρας, επιθυμώντας να εμποδίσει ένα σερβικό πολιτικό κόμμα να συμμετάσχει στις εκλογές αυτές του Δεκεμβρίου.

