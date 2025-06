Το «Λιοντάρι που Ξυπνά» και οι «Πύλες της Κολάσεως»: Το χρονικό της σύρραξης Ισραήλ-Ιράν - Real.gr

Εκατέρωθεν επιθέσεις, δεκάδες νεκροί και ανησυχία για την ασφάλεια στην περιοχή.

Ισραήλ και Ιράν εξαπέλυσαν νέες εκατέρωθεν επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή και νωρίς σήμερα το απόγευμα σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους και εγείροντας φόβους για μια γενικευμένη σύρραξη, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα μπορούσε εύκολα αυτή να τερματιστεί, προειδοποιώντας παράλληλα την Τεχεράνη να μην χτυπήσει κανέναν αμερικανικό στόχο.

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ από το βράδυ του Σαββάτου σε ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και επιθέσεις με drones, σε αντίποινα για τις τρεις ημέρες πρωτοφανών ισραηλινών επιθέσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, που έχουν αφήσει 128 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες, σύμφωνα με ιρανικά μμε.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την επιχείρηση, που βαφτίστηκε «Λιοντάρι που Ξυπνά» (Rising Lion), με μια αιφνιδιαστική επίθεση το πρωί της Παρασκευής, η οποία εξουδετέρωσε ανώτατα στελέχη της ιεραρχίας της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν και προκάλεσε ζημιές σε πυρηνικές του εγκαταστάσεις, και αναφέρει ότι η εκστρατεία θα συνεχίσει να κλιμακώνεται τις επόμενες ημέρες. Το Ιράν έχει ορκιστεί να «ανοίξει τις πύλες της κόλασης» σε αντίποινα.

Ακολουθούν οι βασικές εξελίξεις των τελευταίων 40 ωρών από την έναρξη της πιο ευρείας κλίμακας απευθείας σύρραξη που έχουν βρεθεί οι δύο ορκισμένοι εχθροί, Ισραήλ και Ιράν:

