Το Μεξικό καταδικάζει τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας - Real.gr

Το Μεξικό καταδίκασε σήμερα τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «στρατιωτική ενέργεια θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την περιφερειακή σταθερότητα».

«Η μεξικανική κυβέρνηση καταδικάζει και απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις στρατιωτικές ενέργειες που πραγματοποίησαν μονομερώς τις τελευταίες ώρες οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εναντίον στόχων που βρίσκονται εντός της επικράτειας της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού.