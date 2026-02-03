Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για μια αποστολή στην Αρκτική - Real.gr

Το ΝΑΤΟ άρχισε τον στρατηγικό σχεδιασμό για την αποστολή Αρκτικός Φρουρός, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος του Aνωτάτου Aρχηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης (SHAPE).

«Ο σχεδιασμός βρίσκεται σε εξέλιξη για μια ενισχυμένη δραστηριότητα επαγρύπνησης του ΝΑΤΟ, με την ονομασία Αρκτικός Φρουρός», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μάρτιν Λ. Ο’Ντόνελ, εκπρόσωπος του Ανώτατου Αρχηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες καθώς ο σχεδιασμός μόλις άρχισε.