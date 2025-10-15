Το ΝΑΤΟ χρειάζεται έναν πιο αποδοτικό τρόπο να καταρρίπτει τα drones αντί των F-35, λέει ο ολλανδός υπουργός Άμυνας - Real.gr

Ο ολλανδός υπουργός Άμυνας Ρούμπεν Μπρέκελμανς δήλωσε σήμερα ότι η στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ χρειάζεται να διδαχθεί από τις εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εθνικό εναέριο χώρο της Πολωνίας και να βρει έναν πιο αποδοτικό τρόπο για να τα καταρρίπτει από το να χρησιμοποιεί για το λόγο αυτό μαχητικά αεριωθούμενα F-35.

Ο Μπρέκελμανς είπε επίσης στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, όπου συμμετέχει σε σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ, ότι η χώρα του σχεδιάζει να δαπανήσει 90 εκατομμύρια ευρώ σε drones για την Ουκρανία.

Ο ολλανδός υπουργός πρόσθεσε ότι περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στο πακέτο στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών για την Ουκρανία, που είναι γνωστό ως μηχανισμός PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Ο ίδιος εξέφρασε την υποστήριξη της χώρας του στις προσπάθειες του ΝΑΤΟ για την ενοποίηση των διαφορετικών κανονισμών και κανόνων εμπολοκής των συμμάχων στις αποστολές στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας.

«Είναι πολύ σημαντικό να εργασθούμε πάνω σ’ αυτούς τους κανονισμούς και να τους ενοποιήσουμε περισσότερο», δήλωσε ο Μπρέκελμανς στους δημοσιογράφους πριν από τη σύνοδο των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.