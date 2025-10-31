Καφές από... χρυσάφι στο Ντουμπάι - Το εξωφρενικό ποσό για ένα φλιτζάνι - Real.gr

Με σχεδόν 1000 δολάρια το φλιτζάνι, ένα κατάστημα στο πολυτελές εμιράτο του Ντουμπάι προτείνει πλέον τον ακριβότερο καφέ στον κόσμο, που παρασκευάζεται από σπόρους από τον Παναμά, οι οποίοι πωλούνται σε τιμές χρυσού.

Εγκατεστημένο σε μια βιομηχανική συνοικία που εξελίχθηκε σε τόπο συνάντησης θαυμαστών του καφέ, το Julith θα σερβίρει, από την 1η Νοεμβρίου, «περίπου 400 φλιτζάνια» αυτού του πολύτιμου ροφήματος, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο συνιδρυτής του Σερκάν Σαγκσιέζ.

Από το φιλτράρισμα, που πραγματοποιείται βάσει μια μεθόδου, η οποία εγγυάται τη βέλτιστη γεύση, έως τη γευσιγνωσία, την εμπειρία αυτή μπορεί να τη βιώσει κανείς στην κύρια αίθουσα ή σε έναν ιδιωτικό χώρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ