Πακιστάν: Βομβαρδίσαμε την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν - Ανοιχτός πόλεμος - Real.gr

Η πακιστανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ και σε άλλα αστικά κέντρα, ιδίως στις επαρχίες Κανταχάρ και Πάκτια,

Οι βομβαρδισμοί ήρθαν μερικές ώρες αφού η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε πως έπληξε πακιστανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στα σύνορα των δυο χωρών της νοτιοανατολικής Ασίας, σε αντίποινα για φονικούς πακιστανικούς βομβαρδισμούς το σαββατοκύριακο.

Στοχοποιήθηκαν θέσεις της άμυνας «του καθεστώτος των αφγανών Ταλιμπάν» στην Καμπούλ και στις επαρχίες «Πάκτια και Κανταχάρ», ανέφερε ο πακιστανός υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ μέσω X.

Ο υπουργός Ταράρ έκανε λόγο για τουλαχιστον 133 νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες στις τάξεις των αφγανών Ταλιμπάν· τον ίδιο απολογισμό έδωσε επίσης μέσω X ο Μοσαράφ Ζαΐντι, εκπρόσωπος του πακιστανού πρωθυπουργού Σαμπάζ Σαρίφ.

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Ασίφ κηρύσσει «ανοικτό πόλεμο»

Ο Πακιστανός υπουργός Άμυνας Χαουάτζα Ασίφ κήρυξε σήμερα «ανοικτό πόλεμο» στη de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αφού οι δυο γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας αντάλλαξαν φονικά πλήγματα.

«Το ποτήρι της υπομονής μας ξεχείλισε. Πλέον διεξάγεται ανοικτός πόλεμος ανάμεσα σε εμάς και εσάς», διεμήνυσε ο κ. Χαουάτζα μέσω X.