Το Πακιστάν έπληξε στόχους στη Ινδία - Εκκλήσεις για αποκλιμάκωση από τη διεθνή διπλωματία - Real.gr

Το Πακιστάν έπληξε σήμερα στόχους στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί εκτόξευσε πυραύλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων, καθώς συνεχίζεται μία από τις χειρότερες αντιπαραθέσεις των τριών τελευταίων δεκαετίων μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περίπου 50 αμάχους.

Οι χώρες μέλη της G7 κάλεσαν σε «άμεση αποκλιμάκωση» και οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος του Πακιστάν που όμως έχουν προσεγγίσει την Ινδία τις τελευταίες δεκαετίες, πρότειναν να μεσολαβήσουν για να αποκλιμακωθεί η κρίση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τις δύο χώρες «να αποκαταστήσουν την άμεση επικοινωνία προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε λάθος υπολογισμός», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σύμφωνα με πηγές από τις πακιστανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο στρατός της χώρας απάντησε σήμερα στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί στοχοθέτησε στη διάρκεια της νύκτας πακιστανικές αεροπορικές βάσεις, η μία εκ των οποίων βρίσκεται κοντά στο Ισλαμαμπάντ.

This is a massive escalation tbh pic.twitter.com/xT1cwd9KT8

India has struck a Pakistani military base near the capital Islamabad with missiles

Ο στρατός της Ινδίας επιβεβαίωσε σήμερα ότι δέχθηκε εκ νέου επίθεση από το Ισλαμαμπάντ, κυρίως με drones, σε πολλές περιοχές κατά μήκος των δυτικών του συνόρων. Κατήγγειλε εξάλλου «την προφανή κλιμάκωση από το Πακιστάν».

Πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν στην περιοχή Τζαμού του ινδικού Κασμίρ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Το Πακιστάν από την πλευρά του επεσήμανε ότι πριν την επίθεσή του η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους εναντίον τριών αεροπορικών βάσεων, όμως το πακιστανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισε τους περισσότερους.

— God of Shinobi 🇮🇳🚩 (@Shinobi_nokami1) May 9, 2025

India bombs Pakistan’s Nur Khan Air Base 💥 We struck the Rawalpindi PAF Air base hard. You attempted to hit our Sirsa, udhampur, pathankot and you thought we would stay silent. Lepi mingutam ra jihadi Nation

Εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση για να ανακοινώσει ότι «η Ινδία επιτέθηκε με πυραύλους (…) στις βάσεις του Νουρ Χαν, του Μουρίντ και του Σορκότ».

Λίγο αργότερα ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάζα Ασίφ διευκρίνισε ότι δεν έχει συγκληθεί συνεδρίαση της Εθνικής Αρχής Διοίκησης – το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων για θέματα εθνικής ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας—διαψεύδοντας προηγούμενη ανακοίνωση του στρατού.

Την Τετάρτη ο ινδικός στρατός εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον του Πακιστάν σε απάντηση στην επίθεση που διαπράχθηκε στις 22 Απριλίου στο ινδικό Κασμίρ.

Η Ινδία κατηγορεί το Πακιστάν ότι στηρίζει τη τζιχαντιστική οργάνωση την οποία υποπτεύεται για την επίθεση αυτή, η οποία κόστισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους στην τουριστική πόλη Παχαλγκάμ. Το Ισλαμαμπάντ αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Έκτοτε τα πλήγματα με πυραύλους και το πυροβολικό όπως και οι επιθέσεις με drones διαδέχονται το ένα το άλλο μεταξύ των δύο χωρών, αντίπαλων μετά τον οδυνηρό διαχωρισμό τους το 1947, όταν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους, παρά τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση.

Διπλωματικός πυρετός

Η Ομάδα των 7 (G7) προειδοποίησε με ανακοίνωσή της κατά «της συνέχισης της στρατιωτικής κλιμάκωσης η οποία απειλεί σοβαρά την περιφερειακή σταθερότητα».

Ζήτησε εξάλλου από τις δύο χώρες «να ξεκινήσουν άμεσο διάλογο με στόχο την ειρηνική επίλυση» της κρίσης.

Από την πλευρά του ο Ρούμπιο είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας και του Πακιστάν, όπως και με τον επικεφαλής του πακιστανικού στρατού Ασίμ Μουνίρ.

🚨BREAKING:

U.S. Secretary of State Marco Rubio has called Pakistan’s Army Chief Gen. Asim Munir, offering to mediate between Pakistan and India amid rising tensions.

“There are no winners in war, only survivors.”#IndiaPakistanWar #bunyanulmarsoos #IAF pic.twitter.com/Dl0maRV3Jq

— News Times (@newstimes786) May 10, 2025