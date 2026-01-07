Το παρασκήνιο της αμερικανικής επιχείρησης στα δύο τάνκερ - Η εμπλοκή του Λονδίνου και η στάση της Ρωσίας - Real.gr

Οι ΗΠΑ συνέλαβαν σήμερα στον Βόρειο Ατλαντικό ένα πετρελαιοφόρο με ρωσική σημαία, έπειτα από μία καταδίωξη πολλών εβδομάδων στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Βενεζουέλα, μια επιχείρηση που κατήγγειλε η Μόσχα.

The @TheJusticeDept & @DHSgov, in coordination with the @DeptofWar today announced the seizure of

the M/V Bella 1 for violations of U.S. sanctions. The vessel was seized in the North Atlantic pursuant to a warrant issued by a U.S. federal court after being tracked by USCGC Munro. pic.twitter.com/bm5KcCK30X — U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης τη σύλληψη ενός άλλου σκάφους, αυτήν τη φορά στην Καραϊβική, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη μάχη της κατά του σκιώδους στόλου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα, χώρα με τεράστια αποθέματα πετρελαίου, των οποίων η Ουάσιγκτον θέλει να πάρει τον έλεγχο, αφού αιχμαλώτισε τον πρόεδρό της Νικολάς Μαδούρο.

JUST IN: The United States has seized two “ghost fleet” tanker ships including a Russian-flagged tanker linked to Venezuela following a multi-week long pursuit. “In two predawn operations today, the Coast Guard conducted back-to-back meticulously coordinated boarding of two… pic.twitter.com/e0vSMXrYPZ — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026



Κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης που διεξήγαγαν σήμερα το πρωί μεταξύ της Ισλανδίας και της Σκωτίας, μέλη της αμερικανικής ακτοφυλακής αναχαίτισαν ένα τάνκερ με άδειες δεξαμενές, το οποίο καταδίωκαν από την 21η Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η Ρωσία είχε κινητοποιήσει τα δικά της στρατιωτικά πλοία για να το συνοδεύσει.

Σε ανάρτηση στο X, η διοίκηση Ευρώπης του αμερικανικού στρατού ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε το πλοίο, το οποίο αποκαλεί Bella 1 για παραβίαση κυρώσεων των ΗΠΑ.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, που μίλησαν στο Reuters και ζήτησαν να μην κατονομαστούν, δήλωσαν ότι η σημερινή επιχείρηση διεξαγόταν από την Ακτοφυλακή και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις συνέδραμαν αρχικά στην επιχείρηση, όμως αποχώρησαν από το πλοίο, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο της Ακτοφυλακής, είπε ένας από τους αξιωματούχους.

Επιπλέον, η αμερικανική επιχείρηση είχε τη στήριξη της βρετανικής πολεμικής αεροπορίας και ενός εκ των στρατιωτικών σκαφών της, κάτι που σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι ήταν μέρος των «προσπαθειών παγκοσμίως για τη λήψη αυστηρότερων μέτρων κατά της παράκαμψης των κυρώσεων».

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας η επιχειρησιακή συνδρομή έγινε «έπειτα από αίτημα βοήθειας των ΗΠΑ».

Οι αξιωματούχοι στο Reuters πρόσθεσαν ότι ρωσικά πολεμικά σκάφη βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή όταν πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, περιλαμβανομένου ενός ρωσικού υποβρυχίου. Δεν είναι σαφές πόσο κοντά βρίσκονταν τα πλοία στην επιχείρηση, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις αντιπαράθεσης των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της Ρωσίας.

«Ο αποκλεισμός βενεζουελανικού πετρελαίου που είναι παράνομο και υπόκειται σε κυρώσεις παραμένει σε ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥ — οπουδήποτε στον κόσμο», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ.

Η αντίδραση της Ρωσίας

Από την πλευρά της, η Μόσχα κατήγγειλε γρήγορα την επιχείρηση, υπενθυμίζοντας πως, βάσει του διεθνούς δικαίου, «κανένα Κράτος δεν έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση βίας σε βάρος πλοίων που είναι δεόντως καταχωρημένα στη δικαιοδοσία άλλων κρατών» και ζήτησε την «ταχεία επιστροφή» των Ρώσων μελών του πληρώματος.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε πως έχασε κάθε επαφή με το Marinera, όπως το λέει, αφού αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε αυτό. Ένας κορυφαίος Ρώσος βουλευτής από το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία, ο Αντρέι Κλίσας, είπε πως η κατάσχεση από τις ΗΠΑ συνιστά μια πράξη ξεκάθαρης πειρατείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το όνομα και το ακριβές καθεστώς του πλοίου αποτελούν αντικείμενο διαφωνιών. Για την Ουάσιγκτον, ονομάζεται Bella 1, που τελεί υπό αμερικανικές κυρώσεις από το 2024 για τις φερόμενες διασυνδέσεις του με το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

🚨The U.S. Flex is Very REAL! U.S. forces successfully seized the oil tanker—originally known as Bella 1, renamed Marinera, and reflagged to Russia—in the North Atlantic. The operation involved helicopter boardings by U.S. Coast Guard and military personnel, executed under a… pic.twitter.com/VQgoHaW1Hx — Tony Seruga (@TonySeruga) January 7, 2026



Σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Κρίστι Νόεμ, αυτό το πετρελαιοφόρο άλλαξε σημαία και ονομασία «σε μια απεγνωσμένη και μάταιη προσπάθεια να αποφύγει τη δικαιοσύνη».

Η Μόσχα το αποκαλεί Marinera και λέει πως έλαβε την 24η Δεκεμβρίου μια «προσωρινή άδεια» να πλέει υπό ρωσική σημαία.

Η Κρίστι Νόεμ δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει ένα ελικόπτερο να προσεγγίζει τη γέφυρα ενός πετρελαιοφόρου και στρατιώτες να κατεβαίνουν και στη συνέχεια να ανεβαίνουν σκάλες, χωρίς να διευκρινίζει για ποιο πλοίο επρόκειτο.

Το πετρελαιοφόρο που αναχαιτίστηκε σήμερα στην Καραϊβική, το Sophia, ήταν, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «χωρίς σημαία και υπό καθεστώς κυρώσεων». Συνοδεύτηκε προς τις ΗΠΑ, όπου αναμένεται να «κρατηθεί», διευκρινίζει ο αμερικανικός στρατός. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, το Καράκας συνεργάζεται με την Ουάσιγκτον για το θέμα.