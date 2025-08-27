To παρασκήνιο της νέας έντασης στη μονή Σινά - To αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του realfm 97,8 - Real.gr

Έκρυθμη η κατάσταση στην ιστορική Μονή Σινά. «Κινδυνεύει η ζωή μου» λέει σε δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Στο παρασκήνιο της έντασης στη μονή Σινά αναφέρθηκαν ο Νίκος Στραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου στην εκπομπή τους στον realfm 97,8.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή τόσο με τις αιγυπτιακές Αρχές όσο και με τον Αρχιεπίσκοπο Σινά Δαμιανό.

Ακούστε το ηχητικό:

Ενταση στη μονή Σινά – Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: Κινδυνεύει η ζωή μου

Έκκληση στις κυβερνήσεις Ελλάδος και Αιγύπτου απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός στην πρώτη δήλωσή του μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν με άλλους μοναχούς της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.

«Κινδυνεύει η ζωή μου», τόνισε, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του στο ΟΡΕΝ.

«Με τη βοήθεια της Αγίας Αικατερίνης και της Παναγίας μας, απεκαταστάθη η τάξις εις τη μονή μας. Παρακαλώ τόσο την Αιγυπτιακή κυβέρνηση, της οποίας είμαι πολίτης, και την Ελληνική να βρεθούν στο πλευρό μου, διότι κινδυνεύει η ζωή μου», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Δείτε βίντεο από την ένταση που επικράτησε χθες, στην εκπομπή «10 παντού» του Open με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου.

Στον αντίποδα, μοναχοί που διαφωνούν με τον Αρχιεπίσκοπο καταγγέλλουν βίαιη εκδίωξή τους από τη Μονή. Ο ιερομόναχος π. Συμεών, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι ο Δαμιανός εισήλθε το βράδυ στη Μονή με «δεκάδα μπράβων», οι οποίοι φέρονται να έσπασαν πόρτες κελιών και να πέταξαν μοναχούς εκτός.

«Λέγονται ψέματα. Χθες το βράδυ 8.30 ήρθε ο Δεσπότης με καμιά δεκαριά μπράβους και δύο μοναχούς μαζί του μετά από πολύ καιρό. (…) Μπήκαν οι άνθρωποι αυτοί μέσα στο μοναστήρι ξαφνικά. Το μοναστήρι μέχρι τώρα λειτουργούσε κανονικότατα. Είμαστε οι απλοί μοναχοί που κάθονται εδώ και λειτουργούν κάθε μέρα το μοναστήρι που δεν έκλεισε ποτέ όλες αυτές τις μέρες. Και μπήκαν και με οδηγό ένας από τους μοναχούς που πρόσκεινται στον Αρχιεπίσκοπο, τον πατέρα Ακάκιο, πήγαιναν σε ένα ένα τα κελιά. Χτυπούσαν την πόρτα. Όποιος δεν άνοιγε σπάσανε τις πόρτες και μας μάζεψαν έναν έναν έξω από το μοναστήρι. Βγάλανε 10 μοναχούς έξω από το μοναστήρι και μαζί με άλλους δύο που βρίσκονταν ήδη έξω από το μοναστήρι, 12 μοναχούς και μας άφησαν όλη την νύχτα. Είμαστε άυπνοι αυτή την στιγμή», είπε ο πατήρ Συμεών.

Και συνέχισε: «Μπήκε μέσα λοιπόν μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο η ομάδα αυτή των μπράβων μπήκε και η κυρία Κατερίνα Σπυροπούλου (σ.σ. γραμματέας της Μονής). Κοιμήθηκε μέσα στο μοναστήρι μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο και οι 12 μοναχοί έμειναν έξω από το τείχος όλη νύχτα».

Παράλληλα οι μοναχοί έδωσαν στην δημοσιότητα και βίντεο από το περιστατικό. «Σας έχουμε δώσει ένα βίντεο που έχουμε ανεβάσει που βρίσκονται οι μπράβοι έξω από το κελί του πατρός Αλεξίου και φωνάζουν. Εκείνος δεν τους ανοίγει. Σπάνε την πόρτα», σημείωσε ο πατήρ Συμεών.

Επιπλέον υποστήριξε ότι η αιγυπτιακή αστυνομία βρίσκεται έξω από τις πύλες του μοναστηριού και ζητεί από τον Αρχιεπίσκοπο να ανοίξει τις πόρτες. «Ήρθε η αστυνομία, την οποία την καλέσαμε εμείς μαζί με την Ασφάλεια του κράτους της Αιγύπτου. Ζητήσαμε επιμόνως από τους καταληψίες να ανοίξουν το μοναστήρι και δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα».

«Η αιγυπτιακή αστυνομία ζητάει από τους καταληψίες να ανοίξουν τις πόρτες και εκείνοι δεν ανοίγουν», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση ποιοι είναι οι καταληψίες ο πατήρ Συμεών απάντησε: «είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου, Δαμιανού». Ερωτηθείς εάν τους ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν την Μονή Σινά ο πατήρ Συμέων διέψευσε ότι έγινε τέτοια ανακοίνωση.

Νωρίτερα, όπως μετέδωσε το ekklisiaonline, οι μοναχοί που εκδιώχθηκαν χθες μετά το αποτυχημένο «πραξικόπημά» τους παρέμεναν έξω από την πύλη επιχειρώντας να εισέλθουν εκ νέου στο εσωτερικό.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός έχει απευθύνει έκκληση προς τις αιγυπτιακές αρχές να αναλάβουν δράση για την απομάκρυνσή τους, καταγγέλλοντας απειλές κατά της ζωής του αλλά και κινήσεις για δικαστικές ενέργειες εις βάρος του.

Σύμφωνα με συνεργάτες του Αρχιεπισκόπου, εκείνος παραμένει εντός της Μονής, ενώ οι στασιαστές καλούσαν συνεχώς οπαδούς και επιχειρούν με φωνές και πιέσεις να μπουν ξανά στο μοναστήρι. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η αιγυπτιακή αστυνομία, παρότι έχει παρουσία κοντά στον χώρο, μέχρι στιγμής δεν έχει παρέμβει για να τους απομακρύνει.

Αντιθέτως, σύμφωνα με μαρτυρίες, αξιωματούχοι που βρίσκονται σε επαφή με τις αρχές φέρεται να συνέστησαν στον Αρχιεπίσκοπο και την αδελφότητα να επιτρέψουν την επιστροφή των «πραξικοπηματιών», κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια στο μοναστικό συγκρότημα και την ομαλή λειτουργία του, αναφέρει το ekklisiaonline.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, Δαμιανός, μετά τη νέα ένταση που προκλήθηκε χθες, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

«Έφθασα σήμερα (σ.σ. χθες) το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».