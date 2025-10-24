Το Πεκίνο καλεί τις Βρυξέλλες να αποσύρουν τις κινεζικές επιχειρήσεις από το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας - Real.gr

Το Πεκίνο παροτρύνει τις Βρυξέλλες να αποσύρουν αμέσως τις κινεζικές επιχειρήσεις από το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε χθες Πέμπτη εκπρόσωπος του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Παρά τις επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις της Κίνας με την ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα, η ΕΕ αρνήθηκε ν’ αλλάξει πορεία συμπεριλαμβάνοντας για ακόμη μια φορά κινεζικές επιχειρήσεις στο 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και επιβάλλοντας κυρώσεις κατά μεγάλων κινεζικών πετρελαϊκών διυλιστηρίων και επενδυτών για πρώτη φορά, εκτίμησε ο εκπρόσωπος, εκφράζοντας τη μεγάλη δυσαρέσκεια της Κίνας, αλλά και τη σθεναρή αντίθεσή της σε τέτοιες κινήσεις.

Το Πεκίνο έχει σταθερά εκφράσει την αντίθεσή του στην επιβολή μονομερών κυρώσεων που στερούνται της απαραίτητης νομικής βάσης, επί τη βάσει της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου ή μιας σχετικής έγκρισης του ΟΗΕ, σημείωσε.

Οι ενέργειες της ΕΕ είναι αντίθετες στο πνεύμα συναίνεσης που έχει επιτευχθεί μεταξύ των ηγετών της Κίνας και της ΕΕ, υπονομεύοντας σοβαρά τη διμερή οικονομική και εμπορική συνεργασία και επηρεάζοντας αρνητικά την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τόνισε ο ίδιος.