Η Κίνα κατηγορεί τις Φιλιππίνες για περιστατικό σύγκρουσης σκαφών στη Νότια Σινική Θάλασσα - Real.gr

Η ακτοφυλακή της Κίνας ανακοίνωσε ότι δύο σκάφη της κυβέρνησης των Φιλιππίνων εισήλθαν παράνομα σήμερα στη Νότια Σινική Θάλασσα, με συνέπεια να προκληθεί σύγκρουση.

Ένα σκάφος της κυβέρνησης των Φιλιππίνων “προσέγγισε επικίνδυνα το σκάφος της ακτοφυλακής της Κίνας” κοντά στην αμμονησίδα Σάντι Κέι, προκαλώντας τη σύγκρουση, για την οποία, η πλευρά των Φιλιππίνων φέρει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με την Κίνα.

Η αναφερόμενη αμμονησίδα ανήκει στα Νησιά Σπράτλι που βρίσκονται σε αμφισβητούμενη περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας, όπου η Μανίλα και το Πεκίνο έχουν έρθει σε αντιπαράθεση πολλές φορές κατά τα τελευταία χρόνια.