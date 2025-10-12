Η Κίνα κατηγορεί τις Φιλιππίνες για περιστατικό σύγκρουσης σκαφών στη Νότια Σινική Θάλασσα - Real.gr

Ένα σκάφος της κυβέρνησης των Φιλιππίνων “προσέγγισε επικίνδυνα το σκάφος της ακτοφυλακής της Κίνας” κοντά στην αμμονησίδα Σάντι Κέι, προκαλώντας τη σύγκρουση, για την οποία, η πλευρά των Φιλιππίνων φέρει την πλήρη ευθύνη, σύμφωνα με την Κίνα.
Η αναφερόμενη αμμονησίδα ανήκει στα Νησιά Σπράτλι που βρίσκονται σε αμφισβητούμενη περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας, όπου η Μανίλα και το Πεκίνο έχουν έρθει σε αντιπαράθεση πολλές φορές κατά τα τελευταία χρόνια.
CHINA FIRES WATER CANNON AT BFAR VESSEL IN WEST PHILIPPINE SEA
WATCH: A Chinese coast guard vessel fired its water cannon at the BRP Datu Pagbuaya, a civilian vessel of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, in the territorial waters of Pag-asa Island in the West… pic.twitter.com/fmPK3rl67X
— NewsWatch Plus PH (@newswatchplusph) October 12, 2025