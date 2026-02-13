Quantcast
Το Πεκίνο θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» μετά τη δημοσίευση από τη CIA βίντεο για τη στρατολόγηση αξιωματικών του κινεζικού στρατού - Real.gr
real player

Το Πεκίνο θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» μετά τη δημοσίευση από τη CIA βίντεο για τη στρατολόγηση αξιωματικών του κινεζικού στρατού

11:15, 13/02/2026
Το Πεκίνο θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» μετά τη δημοσίευση από τη CIA βίντεο για τη στρατολόγηση αξιωματικών του κινεζικού στρατού

Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα» για να αντιμετωπίσει τις απόπειρες κατασκοπείας εις βάρος της, μετά τη δημοσίευση από τη CIA ενός βίντεο στη μανδαρινική γλώσσα που έχει στόχο να στρατολογήσει αξιωματικούς του κινεζικού στρατού.

«Η Κίνα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει σθεναρά τις διεισδύσεις και τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες που υποκινούνται από το εξωτερικό από αντικινεζικές δυνάμεις και να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την κυριαρχία, την ασφάλεια και τα συμφέροντά της αναφορικά με την ανάπτυξη», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο Λιν Τζιαν εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Το βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο κανάλι της CIA στο YouTube, παρουσιάζει κάποιον που υποδύεται έναν κινέζο αξιωματικό ο οποίος αποφασίζει να επικοινωνήσει με την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ επειδή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «το μόνο πράγμα που προστατεύουν οι ηγέτες είναι τα προσωπικά τους συμφέροντα».

Το συνοδευτικό κείμενο στη μανδαρινική γλώσσα ενθαρρύνει τη διαρροή πληροφοριών σχετικά με ηγέτες και υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Κίνας.

Πέρυσι η CIA είχε δημοσιοποιήσει αρκετά βίντεο που, σύμφωνα με τον διευθυντή της Τζον Ράτκλιφ, αποσκοπούσαν στη «στρατολόγηση Κινέζων αξιωματούχων για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ». Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών τα είχε καταδικάσει ως «πολιτική προβοκάτσια».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αγρότες: Συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Συλλαλητήριο σήμερα στην Αθήνα – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

07:39 13/02
Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

Παύλος Ντε Γκρες: Η απάντηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος - «Θέλω να είμαι χρήσιμος στη χώρα μου»

03:20 13/02
Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

Συνελήφθη 44χρονος που ασελγούσε σε ανήλικους έναντι αμοιβής - Τον βοηθούσε ο 35χρονος πατέρας θύματος

11:36 13/02
Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

Ο «Στίβεν», ο «Γουίλιαμ» και ο σμήναρχος: Φωτογραφίες - ντοκουμέντα από τον Κινέζο πράκτορα που στρατολόγησε τον Έλληνα αξιωματικό

08:30 13/02
Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

Μπέττυ Αρβανίτη: «Αν για κάτι είμαι ευχαριστημένη, είναι ότι δεν έχω κάνει πράγματα που δεν ήθελα»

07:02 12/02
Γιώργος Μαζωνάκης: Στο χειρουργείο ο τραγουδιστής

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο χειρουργείο ο τραγουδιστής

19:25 12/02
Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

Αντιπαράθεση στη Βουλή - Λαζαρίδης: Ο Παναγόπουλος ΠΑΣΟΚάρα είναι - Μάντζος: Το ΠΑΣΟΚ κυβερνά την χώρα και δεν το ξέρουμε;

12:08 13/02
Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

Ζώδια: Προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου – Ημέρα ευθύνης και σοβαρών αποφάσεων

08:15 13/02
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved