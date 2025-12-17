Το προσωπικό του Λούβρου ψήφισε να παρατείνει την απεργία - Τι λέει η διεύθυνση του μουσείου - Real.gr

Quantcast
Το προσωπικό του Λούβρου ψήφισε να παρατείνει την απεργία - Τι λέει η διεύθυνση του μουσείου
Το προσωπικό του Λούβρου ψήφισε να παρατείνει την απεργία – Τι λέει η διεύθυνση του μουσείου

14:00, 17/12/2025
Το προσωπικό του Λούβρου ψήφισε να παρατείνει την απεργία – Τι λέει η διεύθυνση του μουσείου

Το προσωπικό του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι ψήφισε σήμερα υπέρ της παράτασης της απεργίας που άρχισε προχθές, Δευτέρα, μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM TV, επικαλούμενος συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, με αποτέλεσμα το μουσείο αυτό, το οποίο δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Τρίτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

«Οι προτάσεις του υπουργείου» Πολιτισμού «κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει εξάλλου πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.

Η διεύθυνση του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε πως το μουσείο λειτουργεί εν μέρει, παρά την απεργία 

Το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι ανακοίνωσε πως το ίδρυμα λειτουργεί σήμερα εν μέρει, παρά τη συνέχιση της απεργίας που ψήφισε το πρωί η γενική συνέλευση των εργαζομένων του, ανακοίνωσε η διεύθυνσή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«’Ολοι οι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, όμως το μουσείο ανοίγει και εισέρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση.

Λίγο νωρίτερα, περίπου 300 εργαζόμενοι, οι οποίοι απεργούν για προβλήματα υποστελέχωσης και υποβάθμισης του κτιρίου του μουσείου, είχαν ψηφίσει για μια δεύτερη ημέρα απεργίας σήμερα, μετά την απεργία της Δευτέρας.

