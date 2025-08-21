Quantcast
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα - Real.gr
real player

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα

23:59, 21/08/2025
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξετάζει συνεχώς τις αιτήσεις όλων όσων έχουν λάβει βίζα

Μπορεί να την ανακαλέσει εάν κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ συνεχίζει τον εξονυχιστικό έλεγχο των αιτήσεων «και των 55 και πλέον εκατομμυρίων αλλοδαπών που έχουν σήμερα έγκυρη βίζα για τις ΗΠΑ», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν ήδη λάβει έγκριση να μπουν στη χώρα, δήλωσε απόψε ένα στέλεχος του υπουργείου.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακαλεί τις θεωρήσεις εισόδου «κάθε φορά που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος δεν πληροί τις προϋποθέσεις», όπως για παράδειγμα όταν υπάρχει πιθανότητα να υπερβεί το χρονικό διάστημα παραμονής του στη χώρα ή «αν εμπλέκεται σε εγκληματική δραστηριότητα, αν συνιστά απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε μορφή τρομοκρατικής δραστηριότητας ή παρέχει στήριξη σε τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε το στέλεχος αυτό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Έφυγε από την ζωή μετά από ανακοπή καρδιάς ο γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Απόστολος Βεσυρόπουλος - Το Σάββατο 23 Αυγούστου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

14:44 21/08
Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

Τουρκική μαφία στην Ελλάδα: Οι βίλες και τα υπερπολυτελή αυτοκίνητα των 6 συλληφθέντων

17:39 21/08
Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

Αλέξης Τσίπρας - Le Monde: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της ελληνικής κρίσης ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου

21:29 21/08
Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

Ο Πούτιν ζητάει από την Ουκρανία να παραδώσει το Ντονμπάς, να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να μην σταλούν δυτικά στρατεύματα

20:05 21/08
Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

Διάσωση 65 αλλοδαπών νότια της Γαύδου

17:45 21/08
Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

Συνελήφθησαν τρεις άνδρες για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές της Αττικής

16:17 21/08
Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

Φωτιά στη Σύμη – Επιχειρούν δασοκομάντος και εναέρια μέσα από τη Ρόδο

18:41 21/08
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: «Ο Αύγουστος είναι ο μήνας που με περνά από τεστ»

19:00 21/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved