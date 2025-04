Το συγκρότημα Kneecap αρνείται ότι στηρίζει τη Χαμάς και ότι υποκίνησε δολοφονίες βουλευτών - Real.gr

Στις 18 Απριλίου, σε μια συναυλία τους στο καλιφορνέζικο φεστιβάλ Κοατσέλα, το τρίο από το Μπέλφαστ πρόβαλε σε μια γιγαντοοθόνη τα εξής μηνύματα: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού» και «Γ... το Ισραήλ, απελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Οι Βορειοϊρλανδοί ράπερ του συγκροτήματος Kneecap, που πρόσφατα πρόβαλαν σε μια συναυλία τους μηνύματα κατά του Ισραήλ, διαβεβαίωσαν σήμερα ότι «ουδέποτε στήριξαν τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ» και διέψευσαν ότι υποκίνησαν μίσος εναντίον Συντηρητικών βουλευτών, μετά τη δημοσιοποίηση πλάνων τους που προκάλεσαν οργή στη Βρετανία.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: δεν στηρίζουμε και ουδέποτε στηρίξαμε τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε κάθε επίθεση εναντίον πολιτών, πάντα» ανέφεραν οι ράπερ, που είναι γνωστοί για τη στήριξή τους στον αγώνα των Παλαιστινίων.

Στις 18 Απριλίου, σε μια συναυλία τους στο καλιφορνέζικο φεστιβάλ Κοατσέλα, το τρίο από το Μπέλφαστ πρόβαλε σε μια γιγαντοοθόνη τα εξής μηνύματα: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού» και «Γ… το Ισραήλ, απελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Τα μηνύματα αυτά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν βίντεο από προηγούμενες συναυλίες τους, διογκώνοντας την αντιπαράθεση.

Σε ένα από τα βίντεο, που τραβήχθηκε στο Λονδίνο πέρυσι, ο ένας από τους χιπ χοπ καλλιτέχνες ακούγεται να φωνάζει «εμπρός Χαμάς, εμπρός Χεζμπολάχ».

I hope the #Irish 🇮🇪 prats that make up #Kneecap end up in the gutter where they belong. https://t.co/189rMonveO

— Lost Without Freya (@GeorgeMackey2) April 28, 2025