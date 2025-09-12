Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε τις επιθέσεις στο Κατάρ - Real.gr

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν «την καταδίκη τους» για τις πρόσφατες επιθέσεις στην Ντόχα του Κατάρ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «επικράτεια ενός βασικού διαμεσολαβητή».

Σε δήλωσή τους, σημείωσαν ότι «εκφράζουν τη βαθιά τους λύπη για την απώλεια αμάχων» από τις επιθέσεις της 9ης Σεπτεμβρίου.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας τόνισε «τη σημασία της αποκλιμάκωσης» και διαβεβαίωσε «την αλληλεγγύη του προς το Κατάρ», υπογραμμίζοντας παράλληλα «τη στήριξη στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Κατάρ, σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Υπενθύμισε επίσης «τη σταθερή στήριξη στον καίριο ρόλο που συνεχίζει να διαδραματίζει το Κατάρ στις προσπάθειες διαμεσολάβησης στην περιοχή», μαζί με την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι «η συμβολή της Ντόχα παραμένει ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας».

Τα μέλη του Συμβουλίου τόνισαν ότι «η απελευθέρωση των ομήρων, περιλαμβανομένων εκείνων που σκοτώθηκαν από τη Χαμάς, καθώς και ο τερματισμός του πολέμου και των δεινών στη Γάζα, πρέπει να παραμείνουν ύψιστη προτεραιότητα». Υπό το πρίσμα αυτό, «επανέλαβαν τη σημασία των συνεχιζόμενων διπλωματικών προσπαθειών του Κατάρ, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Πολιτειών» και κάλεσαν «τα μέρη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για ειρήνη».