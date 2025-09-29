Το Συμβούλιο της ΕΕ επαναφέρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν - Real.gr

Το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε σήμερα να επαναφέρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ως απάντηση στη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση της χώρας με την πυρηνική συμφωνία (JCPoA) του 2015.

Η απόφαση ελήφθη μετά την επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ (ενεργοποίηση του μηχανισμού «snapback» που προβλέπεται στο JCPoA από τη Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Οι κυρώσεις που επαναφέρει η ΕΕ στοχεύουν εταιρείες, οντότητες και άτομα που συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο πυρηνικό πρόγραμμα ή στην ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, παρέχοντας είτε τον απαραίτητο εξοπλισμό και τεχνογνωσία είτε χρηματοδότηση (ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων).

Στο χρηματοπιστωτικό τομέα, η ΕΕ επιβάλλει εκ νέου τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας του Ιράν και των μεγάλων ιρανικών εμπορικών τραπεζών.

Στο εμπόριο, εκτός από την απαγόρευση εξαγωγής όπλων στο Ιράν και την απαγόρευση μεταφοράς οποιωνδήποτε ειδών, υλικών, αγαθών και τεχνολογίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στις δραστηριότητες εμπλουτισμού του Ιράν και στα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν επίσης απαγορεύσεις για εισαγωγές, αγορά και μεταφορά αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, πετροχημικών και πετρελαϊκών προϊόντων και συναφών υπηρεσιών.

Στον τομέα των μεταφορών, η ΕΕ επαναφέρει μέτρα για την αποτροπή της πρόσβασης στα αεροδρόμια της ΕΕ σε ιρανικές εμπορευματικές πτήσεις και για την απαγόρευση της συντήρησης ιρανικών εμπορευματικών αεροσκαφών ή σκαφών που μεταφέρουν απαγορευμένα υλικά ή αγαθά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Αυγούστου 2025, η E3 (Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο) κοινοποίησε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την εκτίμησή της ότι το Ιράν δεν εκπλήρωνε σημαντικά τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο του JCPoA, ενεργοποιώντας έτσι τη διαδικασία «snapback» που προβλέπει την επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ, έπειτα από περίοδο 30 ημερών. Στις 29 Αυγούστου, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, η Γαλλία και η Γερμανία απέστειλαν κοινή σύσταση στο Συμβούλιο ζητώντας την επαναφορά όλων των κυρώσεων της ΕΕ που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα και οι οποίες είχαν ανασταλεί ή τερματιστεί. Ελλείψει νέου ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη της «snapback» των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, το καθεστώς κυρώσεων επιβάλλεται εκ νέου.