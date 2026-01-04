Το Συμβούλιο της Ευρώπης προειδοποιεί κατά της εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών» μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα - Real.gr

Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εγείρει «σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, προειδοποιώντας για τους κινδύνους εφαρμογής «δύο μέτρων και δύο σταθμών».

«Ως πολυμερής περιφερειακός οργανισμός αφιερωμένος στη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης θεωρεί ότι οποιαδήποτε χρήση βίας στο έδαφος άλλου κράτους εγείρει σοβαρά ερωτήματα βάσει του διεθνούς δικαίου, ιδίως των θεμελιωδών αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών για την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και τη μη παρέμβαση», έγραψε ο Μπερσέ σε ανακοίνωσή του.

Μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις, ο ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης προειδοποίησε για τον κίνδυνο «επιδείνωσης της πόλωσης στη Βενεζουέλα, σε ολόκληρη την περιοχή και παγκοσμίως, μεταξύ εκείνων που καταδικάζουν μια σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και εκείνων που τη θεωρούν δικαιολογημένη. Αυτές οι διαιρέσεις αποδυναμώνουν τα θεμέλια της διεθνούς ασφάλειας».

«Είτε μιλάμε για αλλαγή καθεστώτος είτε για ξένη επιρροή, πολύ συχνά εφαρμόζουμε διπλά μέτρα και δύο σταθμά, που υπαγορεύονται από στρατηγικά συμφέροντα ή ιδεολογική εγγύτητα και όχι από κοινές και συνεπείς νομικές αρχές», υπογραμμίζει ο Μπερσέ.

«Το διεθνές δίκαιο είναι καθολικό ή είναι άνευ νοήματος», επιμένει. «Ένας κόσμος που διέπεται από εξαιρέσεις, δύο μέτρα και δύο σταθμά ή ανταγωνιστικές σφαίρες επιρροής είναι ένας πιο επικίνδυνος κόσμος», συμπλήρωσε.

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να «ηγηθούν» της μετάβασης στη Βενεζουέλα, ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης ζήτησε μια «ειρηνική, δημοκρατική μετάβαση που θα σέβεται τη βούληση του λαού της Βενεζουέλας».