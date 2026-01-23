Το τελευταίο «αντίο» στον Βαλεντίνο - Real.gr

Άρχισε πριν από λίγο η κηδεία του Ιταλού μόδιστρου διεθνούς φήμης Βαλεντίνο, στην εκκλησία Σάντα Μαρία Ντελι Άντζελι της Αιώνιας Πόλης.

Περίπου τρακόσιοι πολίτες βρίσκονται στην εξωτερικό χώρο του ναού, ενώ το “παρών”, μεταξύ των άλλων, θέλησαν να δώσουν η Ντονατέλα Βερσάτσε, η Άννα Γουίντουρ, η Άννα Χάθαγουεϊ και ο Τομ Φορντ. Μέσα στον ναό βρίσκονται 750 άνθρωποι ενώ κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί λευκά τριαντάφυλλα.

Ο ιστορικός συνεργάτης και πρώην σύντροφος του σχεδιαστή Τζανκάρλο Τζιαμέτι πρόκειται να διαβάσει ένα σύντομο μήνυμα, το δικό του στερνό αντίο στον ταλαντούχο σχεδιαστή, τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε πάνω απο εξήντα χρόνια ζωής και επιτυχιών.