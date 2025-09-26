Το Βloomberg αποκαλύπτει μυστική συνάντηση Ευρωπαίων με Ρώσους διπλωμάτες - «Νέες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρριψή τους» - Real.gr

Προειδοποίηση στο Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών, έστειλαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες σε συζητήσεις που μυστικές συζητήσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί διπλωμάτες προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενες νέες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κατάρριψή τους, αποκαλύπτει το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διπλωμάτες διατύπωσαν σοβαρές ανησυχίες για την πρόσφατη παραβίαση από τρία μαχητικά MiG-31 του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση αυτή αποτέλεσε εσκεμμένη ενέργεια κατόπιν εντολής από τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία.

Η ρωσική πλευρά αρνήθηκε οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει πρόθεση πρόκλησης ή δοκιμής της αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Αναφορικά με το περιστατικό με drones στην Πολωνία, η Μόσχα απέδωσε την ευθύνη σε «τεχνικό σφάλμα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες.

Ωστόσο, τα πρόσφατα περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία στα ανατολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνονται σε μια περίοδο που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ουκρανικής πολιτικής υποδομής, ενώ η στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο εμφανίζει σημάδια αποδυνάμωσης.

Η συνάντηση στη Μόσχα προσφέρει μία εικόνα της αυξανόμενης έντασης και της διπλωματικής σύγκρουσης που εκτυλίσσεται στα παρασκήνια, τονίζει το Bloomberg.

Στη συνάντηση της Μόσχας, όπως σημειώνει το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι ξεκαθάρισαν πως αν οι παραβιάσεις συνεχιστούν, το ΝΑΤΟ θα απαντήσει με «πλήρη ισχύ». Αυτό περιλαμβάνει και την κατάρριψη εχθρικών αεροσκαφών που εισέρχονται σε εθνικό εναέριο χώρο.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις ήταν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η Μόσχα θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση με ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία κατέγραφε εκτενώς τις δηλώσεις τους, γεγονός που δείχνει πιθανή εντολή για άμεση ενημέρωση της ηγεσίας στο Κρεμλίνο για τη θέση του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρεσβευτές δήλωσαν ξεκάθαρα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν.