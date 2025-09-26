Quantcast
Το Βloomberg αποκαλύπτει μυστική συνάντηση Ευρωπαίων με Ρώσους διπλωμάτες - «Νέες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρριψή τους» - Real.gr
real player

Το Βloomberg αποκαλύπτει μυστική συνάντηση Ευρωπαίων με Ρώσους διπλωμάτες – «Νέες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρριψή τους»

12:20, 26/09/2025
Το Βloomberg αποκαλύπτει μυστική συνάντηση Ευρωπαίων με Ρώσους διπλωμάτες – «Νέες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάρριψή τους»

Προειδοποίηση στο Κρεμλίνο ότι το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να απαντήσει με πλήρη ισχύ σε οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση του εναέριου χώρου του, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών, έστειλαν Ευρωπαίοι διπλωμάτες σε συζητήσεις που μυστικές συζητήσεις που έγιναν αυτή την εβδομάδα.

Σε μια τεταμένη συνάντηση στη Μόσχα, Βρετανοί, Γάλλοι και Γερμανοί διπλωμάτες προειδοποίησαν ότι ενδεχόμενες νέες εισβολές ρωσικών αεροσκαφών θα μπορούσαν να οδηγήσουν ακόμη και σε κατάρριψή τους, αποκαλύπτει το Bloomberg σε δημοσίευμά του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διπλωμάτες διατύπωσαν σοβαρές ανησυχίες για την πρόσφατη παραβίαση από τρία μαχητικά MiG-31 του εναέριου χώρου της Εσθονίας. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η παραβίαση αυτή αποτέλεσε εσκεμμένη ενέργεια κατόπιν εντολής από τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία.

Η ρωσική πλευρά αρνήθηκε οποιαδήποτε παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει πρόθεση πρόκλησης ή δοκιμής της αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Αναφορικά με το περιστατικό με drones στην Πολωνία, η Μόσχα απέδωσε την ευθύνη σε «τεχνικό σφάλμα».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι ρωσικές στρατιωτικές πτήσεις συμμορφώνονται με τους διεθνείς κανόνες.

Ωστόσο, τα πρόσφατα περιστατικά προκαλούν έντονη ανησυχία στα ανατολικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, καθώς σημειώνονται σε μια περίοδο που ο Βλαντιμίρ Πούτιν εντείνει τις επιθέσεις κατά της ουκρανικής πολιτικής υποδομής, ενώ η στήριξη των ΗΠΑ προς το Κίεβο εμφανίζει σημάδια αποδυνάμωσης.

Η συνάντηση στη Μόσχα προσφέρει μία εικόνα της αυξανόμενης έντασης και της διπλωματικής σύγκρουσης που εκτυλίσσεται στα παρασκήνια, τονίζει το Bloomberg.

Στη συνάντηση της Μόσχας, όπως σημειώνει το Bloomberg, οι Ευρωπαίοι απεσταλμένοι ξεκαθάρισαν πως αν οι παραβιάσεις συνεχιστούν, το ΝΑΤΟ θα απαντήσει με «πλήρη ισχύ». Αυτό περιλαμβάνει και την κατάρριψη εχθρικών αεροσκαφών που εισέρχονται σε εθνικό εναέριο χώρο.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, Ρώσος διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι παραβιάσεις ήταν αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις στην Κριμαία, κατηγορώντας το ΝΑΤΟ για στήριξη αυτών των επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, η Μόσχα θεωρεί ότι βρίσκεται ήδη σε σύγκρουση με ευρωπαϊκές χώρες.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παρατήρησαν ότι η ρωσική αντιπροσωπεία κατέγραφε εκτενώς τις δηλώσεις τους, γεγονός που δείχνει πιθανή εντολή για άμεση ενημέρωση της ηγεσίας στο Κρεμλίνο για τη θέση του ΝΑΤΟ.

Εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση και ότι οι πρεσβευτές δήλωσαν ξεκάθαρα πως οι παραβιάσεις πρέπει να σταματήσουν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

15:41 26/09
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

11:29 26/09
Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

11:46 26/09
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

15:51 26/09
Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

13:27 26/09
Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:16 26/09
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

14:30 26/09
Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

11:33 26/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved