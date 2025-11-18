Το ξεκίνημα της καινούργιας χρονιάς έχει άρωμα ταξιδιού - Real.gr

Η χρονιά αλλάζει. Το ίδιο και οι παραστάσεις σας με έξυπνα ταξίδια σε όλο τον κόσμο.

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το 2026; Με ποιο τρόπο θα ξεκινήσετε τη νέα χρονιά; Το σίγουρο είναι πως η αλλαγή του χρόνου μας προδιαθέτει για μια νέα αρχή, για καινούργια πράγματα που μας γεμίζουν αισιοδοξία και δημιουργούν μια χαρούμενη προσμονή που μας κρατάει σε μια διαρκή θετική διάθεση. Και το πρώτο που μπορούμε να σκεφτούμε είναι τα ταξίδια. Τα περιμένεις, τα προγραμματίζεις, τα ονειρεύεσαι και ανυπομονείς να τα πραγματοποιήσεις. Ζητήσαμε από τη Manessis, ένα από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία της χώρας, να μας δώσει κάποιες ιδέες και σας τις μεταφέρουμε:

Μπορείτε να ξεκινήσετε από τα Χριστούγεννα με ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του ατλαντικού, στη Νέα Υόρκη και τον Αμερικάνικο Νότο.

Όσο όμως πλησιάζει η άνοιξη μπορείτε να δοκιμάσετε την Ασιατική εμπειρία με τις «ανθισμένες κερασιές» στην Ιαπωνία ή ένα ταξίδι μοναδικό στην Κίνα στα μέρη που γυρίστηκε η ταινία Avatar.

Αλλά δεν ξεχνάμε και την Ευρώπη, προτείνοντας το πιο ιδιαίτερο ίσως μέρος της, την Ισλανδία. Αλλά έχουμε και εναλλακτικές προτάσεις όπως μια κρουαζιέρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή οικογενειακές διακοπές στην όμορφη χώρα μας. Δεν ξέρω εσείς, αλλά εμείς είμαστε ένα βήμα πριν αρχίσουμε να ετοιμάζουμε βαλίτσες.

ΟΙ ΚΕΡΑΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΘΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ… ΕΝΑ ΕΦΗΜΕΡΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ

Για την Άνοιξη και το ξεκίνημά της χαρίστε στον εαυτό σας ένα ταξίδι από αυτά που όλοι ονειρεύονται να κάνουν μια φορά στη ζωή τους και που… μια φορά τον χρόνο μπορούν να το πραγματοποιήσουν.

Τότε που ανάμεσα στον Μάρτιο και τον Απρίλιο η Ιαπωνία καλύπτεται με ένα ροζ βέλο, χάρη στα εμβληματικά για τη χώρα λουλούδια της κερασιάς. Το άνθισμα των κερασιών, η περίφημη Σακούρα, σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης. Στο διάστημα αυτό οι κάτοικοι της χώρας γιορτάζουν το μεγαλείο της φύσης, οργανώνοντας περιπάτους και πικ νικ σε πλατείες και δημόσια πάρκα, τηρώντας την ιαπωνική παράδοση του “hanami“, το οποίο κυριολεκτικά σημαίνει “κοιτάζω τα λουλούδια”. Ντόπιοι και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο απολαμβάνουν τις μαγικές εικόνες από τις ανθισμένες κερασιές – ένα μοναδικής ομορφιάς εφήμερο φαινόμενο, που γίνεται παντοτινό στη μνήμη μας.

Και φυσικά δεν θα πάτε στην Ιαπωνία μόνο για να δείτε τις ανθισμένες κερασιές… και ξεμπερδέψατε. Η μαγευτική αυτή χώρα, η πιο σύγχρονη στον πλανήτη που έχει «παντρέψει» σε απίστευτο βαθμό την εξέλιξη με την παράδοση έχει στο ρεπερτόριό της όσα μπορείτε να ονειρευτείτε.

Πού θα πάτε

Στην Οσάκα τον “Μεγάλο Λόφο”, όπως μεταφράζεται το όνομα της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα κατασκευαστικά και εμπορικά λιμάνια του κόσμου.



Στο Κιότο, μια πόλη-ζωντανό μουσείο της Ιαπωνικής κουλτούρας, παλιά και για χίλια χρόνια πρωτεύουσα της χώρας που όταν περπατάς στα δρομάκια και το περιβάλλον της μπορείς να καταλάβεις την αληθινή ψυχή της Ιαπωνίας.



Στο Τόκιο, την πρωτεύουσα και μια από τις πιο εντυπωσιακές και σύγχρονες πόλεις στον κόσμο, με ιστορική παράδοση και μνημεία, αλλά και παγκόσμιο κέντρο των τεχνολογικών εξελίξεων.



Στη Νάρα, την πρώτη πρωτεύουσα της χώρας, πατρίδα της τέχνης των λουλουδιών Ικεμπάνα και του μελοδράματος “Νο”.

Τι θα δείτε

Την Οσάκα… από ψηλά, από τον τελευταίο όροφο στο Umeda Sky Building, που αποτελείται από δύο συνδεδεμένους μεταξύ τους πύργους των 40 ορόφων και χαρακτηρίζεται σαν “Ιαπωνικό θαύμα”.



Το Βουνό της Καταιγίδας στην περιοχή Αγιαρισιάμα του Κιότο με το εντυπωσιακό και πανέμορφο Δάσος Μπαμπού, ένα μοναδικό θαύμα της φύσης, που αφήνει άναυδο κάθε επισκέπτη!



Το Χρυσό Περίπτερο Κινκάκουτζι στο Κάστρο Νίτζο, γνωστό για τον διάσημο ξύλινο ναό του.



Το Maiko / Geisha show, την περίφημη και μοναδική μουσικοχορευτική παράσταση με γκέισες, μια μαγευτική εμπειρία.



Τη «Μεγάλη Κοιλάδα του Βρασμού» Οουακουντάνι στο ηφαίστειο Χακόνε από το περίφημο τελεφερίκ του Χακόνε (Hakone Ropeway)

Τον πύργο τηλεπικοινωνιών Tokyo Skytree από τον οποίο θα θαυμάσετε τη θέα της πόλης από ψηλά!

Την περίφημη “Λεωφόρο των Ανθισμένων Κερασιών”, ένα από τα καλύτερα μέρη στο Τόκυο με το υπερθέαμα των 800 περίπου ανθισμένων δέντρων.



Την περιοχή της Ακιχαμπάρα τον παράδεισο των ηλεκτρονικών και των gamers όλου του κόσμου.

Το περίφημο ΜουσείοΤeamlab Planets, που προσφέρει στους επισκέπτες μια διαδραστική εμπειρία στην οποία συμμετέχουν όλες οι αισθήσει



Την “ιερή πόλη” Νίκκο με την τοξωτή γέφυρα Σίνκιο, μία από τις ομορφότερες τις Ιαπωνία.

Το μεγαλύτερο μπρούτζινο άγαλμα του Βούδα Βαϊροκάνα στον κόσμο, ύψους 16 μέτρων και βάρους 550 τόνων, στη Νάρα.

ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ… ΚΑΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΝ

Πώς θα σας φαινόταν να σταθείτε στα ίδια σημεία που είχαν σταθεί o Σαμ Γουόρθινγκτον και η Σιγκούρνι Γουιβερ, απέναντι από τον φακό του Τζέιμς Κάμερον στη θρυλική ταινία Avatar;

Γιατί αν είναι να κάνετε ένα μακρινό ταξίδι ας είναι το πιο πρωτότυπο και θεαματικό. Και πιο θεαματικό και… εξωπραγματικό σκηνικό δεν υπάρχει από τα τοπία που διάλεξε ο διάσημος σκηνοθέτης στο όρος Ζανγκτζιατζιέ στην Κίνα.

Γιατί όλα όσα έχουμε δει στην ταινία Avatar, που κυκλοφόρησε το 2009 και απέσπασε τρία βραβεία Όσκαρ, όπως το φεγγάρι της Πανδώρας, τα μπλε πλάσματα, η πυκνή βλάστηση, οι αιωρούμενοι πυλώνες, θα έλεγε κανείς ότι δεν υπάρχουν στη γη ή είναι αποκυήματα της φαντασίας. Και όμως όλο αυτό το σκηνικό υπάρχει σε ένα υψόμετρο 1074 μέτρων, όπου μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία του ασανσέρ ύψους 326 μέτρων και το οποίο κατέχει 3 Ρεκόρ Γκίνες για το ύψος, τη χωρητικότητα και το υπαίθριο ύψος του. Στην ταινία το βουνο αποτελεί τα αιωρούμενα «Όρη Αλληλούια». Το πάρκο βρίσκεται εντός της ιστορικής περιοχής Γουλινγκγιουάν, που αποτελείται από 3.000 στήλες με τις περισσότερες να ξεπερνούν τα 200 μέτρα σε ύψος… Οι γιγαντιαίοι πυλώνες μπορεί να μην είναι αιωρούμενοι όπως στην ταινία «Avatar» αλλά όταν η ομίχλη καλύπτει τις κορυφές τους, μοιάζουν να φτάνουν μέχρι τον ουρανό.

Όλα αυτά μπορέιτε να τα δείτε όταν ταν πιάνει η Άνοιξη και η ομίχλη αραιώνει στα όρη Ζανγκτζιατζιέ έ στην Κίνα μαζί φυσικά με ένα πανόραμα στις πόλεις και στον πολιτισμό της χώρας.

Πού θα πάτε

Στη Σαγκάη, τη μεγαλύτερη πόλη και το πιο σημαντικό λιμανι της Κίνας, μια από τις πιο διάσημες πόλεις της Άπω Ανατολής, με την πλούσια ιστορία, την κοσμοπολίτικη λάμψη και τη γοητευτική εξωτική ατμόσφαιρα.



Στο Πεκίνο, την πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας σε πληθυσμό, πολιτιστικό κέντρο γεμάτο παλάτια, ναούς πολιτιστιστικούς θησαυρούς και αυτοκρατορικό μεγαλείο.



Στο Ζανγκτζιατζιέ ή Εθνικό Δασικό πάρκο του Ζανγκτζιατζιέ, μοναδικό στο είδος του, που καλύπτει μια έκταση 4.810 εκταρίων και αποτελεί έναν πράσινο θησαυρό, με ποσοστό δασικής κάλυψης πάνω από 98%, αναγνωρισμένο επίσημα ως Μνημείο Παγκόσμιας Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Τι θα δείτε

Τον βουδιστικό Ναό Jade Buddha, που πήρε το όνομά του από τα δύο περίτεχνα αγάλματα του Βούδα, σκαλισμένα σε λευκό νεφρίτη, με τον καθιστό Βούδα και τη γαλήνια έκφρασή του να προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση.



Μια παράσταση ακροβατών, ένα από τα παλαιότερα είδη παραστατικών τεχνών, που στην Κίνα δανείζεται στοιχεία από την όπερα, το χορό και το κινέζικο Κουνγκ Φου.



Το Εθνικό Δασικό πάρκο του Ζανγκτζιτζιέ μοναδικό στο είδος του, στο βόρειο τμήμα της επαρχίας Χουνάν που το 1982 αναγνωρίστηκε ως το πρώτο Εθνικό Δασικό Πάρκο της Κίνας. Το Χωριό Κίτρινης Πέτρας, γνωστό και ως Huangshizhai, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά και δημοφιλή σημεία ενδιαφέροντος στο Πάρκο Zhangjiajie.

Τη Γυάλινη Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού, τη μακρύτερη (370 μέτρα) και ψηλότερη γυάλινη γέφυρα στον κόσμο, η οποία άνοιξε τον Αύγουστο του 2016.



Την Πλατεία Τιενανμέν, τη μεγαλύτερη σε έκταση πλατεία στον κόσμο, που χτίστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα από τη δυναστεία των Μινγκ.



Την Απαγορευμένη Πόλη, το περίφημο ανάκτορο των αυτοκρατόρων της Κίνας, που αποτελεί Mνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.



Τον Ναό του Ουρανού, ένα ακόμη αυτοκρατορικό αλλά και θρησκευτικό συγκρότημα, που χτίστηκε παράλληλα με την Απαγορευμένη Πόλη



Τα Χουτόνκ, τα στενά δρομάκια και σοκάκια, ανάμεσα στα παραδοσιακά σπίτια με τους γαλήνιους κήπους.



Το Σινικό Τείχος, το απόλυτο σύμβολο της Κίνας και μια από τις κορυφαίες ταξιδιωτικές εμπειρίες.