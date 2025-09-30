To YouTube θα καταβάλει 22 εκατ. δολάρια στον Τραμπ για την αναστολή λογαριασμού του - Real.gr

Το YouTube συμφώνησε να καταβάλει 22 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει αγωγή που είχε καταθέσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αφού η πλατφόρμα ανέστειλε τον λογαριασμό του μετά την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με έγγραφο του δικαστηρίου που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο, θυγατρική της Google, είναι η τελευταία εταιρεία τεχνολογίας που έρχεται σε συμβιβασμό με τον Τραμπ, ο οποίος προσέφυγε στη δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2021 για την αναστολή του λογαριασμού του.