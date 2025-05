Το ζευγάρι Ισραηλινών που σκότωσαν στην Ουάσιγκτον - Ηταν αρραβωνιασμένοι και ετοιμάζονταν για γάμο - Real.gr

Ένας άνδρας σκότωσε χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα) δύο εργαζομένους της πρεσβείας του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες έξω από το εβραϊκό μουσείο της Ουάσινγκτον όπου γινόταν μια εκδήλωση και φώναξε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα κατά τη σύλληψή του, μια επίθεση που ο Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε ως αντισημιτική.

«Δύο μέλη του προσωπικού της ισραηλινής πρεσβείας σκοτώθηκαν με παράλογο τρόπο απόψε κοντά στο εβραϊκό μουσείο της Ουάσινγκτον. Διεξάγουμε έρευνες», έγραψε στο X η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Από το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης έγινε γνωστό πως τα θύματα είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των δύο θυμάτων

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τα ονόματα των δύο μελών της ισραηλινής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον που σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου χθες, Τετάρτη, το βράδυ (τοπική ώρα), ενώ έχει συλληφθεί ένα ύποπτος ο οποίος φώναξε φιλοπαλαιστινιακά συνθήματα.

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.

This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.

The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr

— Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) May 22, 2025