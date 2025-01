Το ατύχημα-σοκ ενός ζευγαριού influencer: Συνετρίβη το αεροπλάνο τους - Κατέγραψαν την πτώση σε βίντεο

Το ζευγάρι έπεσε από ύψος 45 μέτρων και υπέστη σοβαρά τραύματα, μεταξύ των οποίων ένας σπασμένος σπόνδυλος και άλλα σπασμένα οστά, ενώ ο Χάβι έσπασε και το κρανίο του, προκαλώντας απώλεια της κινητικότητας σε μέρος του προσώπου του.

Τώρα, οι δύο influencers προσπαθούν να συνέλθουν από τους τραυματισμούς τους και μαθαίνουν να περπατούν ξανά μέσα από φυσιοθεραπείες.

Ο Χάβι δήλωσε ότι αποφάσισαν να δημοσιεύσουν το βίντεο με την ελπίδα ότι θα αποτρέψει μελλοντικά ατυχήματα.

Thank you for sharing your accident video IG: xavi.caballol with me.

This video shows how quickly a traffic pattern stall can sneak up on you. See below for Xavi’s description of the accident.

THANKFULLY EVERYONE SURVIVED.

El video del accidente que ha cambiado… pic.twitter.com/pGUSUrkoiu