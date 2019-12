Το βίντεο από τη δεξίωση στο Μπάκιγχαμ που έγινε viral - Τι έλεγαν Τριντό, Μακρόν και Τζόνσον για τον Τραμπ

ΠΗΓΗ: enikos - ΒΙΝΤΕΟ: PnPCBC

“Άργησε επειδή [ο Τραμπ] παραχωρεί 40λεπτες συνεντεύξεις Τύπου”, φέρεται να λέει ο Τριντό, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος της Γαλλίας απαντά κάτι, που δεν ακούγεται, και ο Τριντό συνεχίζει τα σχόλια κατά του Τραμπ.

“Είδατε πώς έπεσαν τα σαγόνια των συνεργατών του”, λέει ο Τριντό αναφερόμενος πιθανόν στα όσα είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τζόνσον και ο Μακρόν γελούν, χωρίς ωστόσο να ακούγεται τι λένε.

Δείτε το βίντεο:

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP