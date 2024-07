Το βίντεο που δείχνει πού θα έβρισκε τον Τραμπ η σφαίρα αν δεν είχε κουνήσει το κεφάλι του

Επικεφαλής των Μυστικών Υπηρεσιών για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ: Δεν φυλάξαμε τη σκεπή επειδή είχε... κλίση - Tην χλεύασαν στα social media

Στο ίδιο βίντεο καταγράφεται ότι αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συνεχίσει να κοιτάει προς το συγκεντρωμένο πλήθος, η σφαίρα θα είχε καρφωθεί στο κεφάλι του με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρότερο, ου μην και θανατηφόρο, τραυματισμό του.

This new graphic of Trump assassination attempt is actually wild pic.twitter.com/lmDgqThRSv

Παράλληλα ένα διάγραμμα δείχνει πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί τα πράγματα για τον Τραμπ αν δεν είχε στρέψει το κεφάλι του? κλάσματα του δευτερολέπτου αφότου ο 20χρονος δράστης Τόμας Μάθιου Κρουκς πάτησε τη σκανδάλη.

Στις εικόνες που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ ο χρήστης Sovereign Brah διακρίνονται δύο κεφάλια.

Στην πάνω εικόνα απεικονίζεται τι θα μπορούσε να είχε συμβεί «χωρίς την κίνηση του κεφαλιού του Τραμπ», με τη σφαίρα να διαπερνά το δεξί πάνω τμήμα του εγκεφάλου του.

Στην κάτω εικόνα καταγράφεται η πορεία της σφαίρας δίπλα από το κεφάλι του Τραμπ με την κίνησή του, αγγίζοντας το πάνω μέρος του δεξιού αυτιού του.

It blows my mind how narrowly Trump escaped death.

Watch the replay. He turned his head 0.3 seconds before impact. pic.twitter.com/6MlZ6N8AKD