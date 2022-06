Το Ημερολόγιο της Μαριούπολης: Η φρίκη του πολέμου μέσα από τα μάτια ενός 8χρονου αγοριού

"Κοιμόμουν καλά, μετά ξυπνούσα, χαμογελούσα και διάβαζα 25 σελίδες. Επίσης ο παππούς μου πέθανε στις 26 Απριλίου", λέει ο Ίγκορ διαβάζοντας μια σελίδα από το ημερολόγιό του αφού διέφυγε, με την μητέρα και την αδελφή του, από την πόλη που πλέον βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.

Η οικογένεια κατάφερε να διαφύγει στη Ζαπορίζια, η οποία βρίσκεται σε απόσταση 225 χιλιομέτρων βορειοδυτικά της Μαριούπολης και τελεί υπό τον έλεγχο των ουκρανικών δυνάμεων.

Το ταβάνι του σπιτιού τους έπεσε πάνω στην οικογένεια από ένα πυραυλικό πλήγμα--και οι τρεις τραυματίστηκαν.

"Έχω ένα τραύμα στην πλάτη μου, σκίστηκε το δέρμα μου. Η αδελφή μου έχει χτυπήσει στο κεφάλι, της μαμάς μου κόπηκαν οι μύες του χεριού και έχει μια τρύπα στο πόδι της", έγραφε ο Ίγκορ σε άλλη σελίδα του ημερολογίου του.

Ukraine war seen by an 8-year-old boy.

