Το ινδικό Πολεμικό Ναυτικό αναχαίτισε αλιευτικό υπό σημαία Ιράν που υπέστη πειρατεία κοντά στη Σομαλία

Δυο σκάφη του αναχαίτισαν το FV Al Kamar 786, υπό σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας, περίπου 165 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το υεμενίτικο νησί Σοκότρα, όχι μακριά από το ανατολικό άκρο της Σομαλίας.

Βρίσκεται «σε εξέλιξη επιχείρηση του ινδικού Πολεμικού Ναυτικού για να σωθεί το καταληφθέν πλοίο και το πλήρωμά του», ανέφερε εκπρόσωπος του ΠΝ μέσω X.

Al Kamar 786 -- Iranian Vessel with Pakistani Crew witnesses India Navy's Anti-Piracy op

In a major anti-piracy op by Indian navy, 150km due East of Socotra, an Iranian Fishing vessel/ FV 'Al Kamar 786' boarded by 9 pirates, is being rescued by two Indian warships deployed in…