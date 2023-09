Το Ιράν ανακοίνωσε πως έθεσε σε τροχιά τον στρατιωτικό δορυφόρο Noor 3

Ο στρατός των ΗΠΑ λέει πως η ίδια μεγάλου βεληνεκούς βαλλιστική τεχνολογία, που χρησιμοποιείται προκειμένου να τεθούν σε τροχιά δορυφόροι, μπορεί επίσης να επιτρέψει στην Τεχεράνη να εκτοξεύσει όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς, που θα περιλαμβάνουν ενδεχομένως πυρηνικές κεφαλές.

Η Τεχεράνη αρνείται τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι αυτή η δραστηριότητα αποτελεί κάλυμμα για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων και λέει πως δεν επιδίωξε ποτέ την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Το Ιράν, που διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα πυραύλων στη Μέση Ανατολή, απέτυχε αρκετές φορές στις εκτοξεύσεις δορυφόρων τα τελευταία χρόνια λόγω τεχνικών ζητημάτων.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ανακοίνωσε νέες κυρώσεις σε σχέση με το Ιράν στις 19 Σεπτεμβρίου θέτοντας στο στόχαστρο πολλά φυσικά πρόσωπα και οντότητες στη Ρωσία, την Κίνα και την Τουρκία σε σχέση με την ανάπτυξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) και στρατιωτικών αεροσκαφών από την Τεχεράνη.

Είχε επιβάλει προηγουμένως κυρώσεις στην πολιτική υπηρεσία διαστήματος του Ιράν και σε δύο ερευνητικούς οργανισμούς το 2019, λέγοντας πως χρησιμοποιούνταν για να προωθήσουν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

The Aerospace Force of #Iran's #IRGC has achieved a significant milestone by successfully placing the Noor 3 imaging satellite into a 450-kilometer orbit around the Earth using a domestically produced satellite launcher.https://t.co/Rm3pogOQuVpic.twitter.com/1MwjHW6ZNm