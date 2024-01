To Iράν εκτόξευσε με επιτυχία έναν νέο ερευνητικό δορυφόρο - ΒΙΝΤΕΟ

Ο δορυφόρος Sorayya, που ανήκει στον Ιρανικό Οργανισμό Διαστήματος, "εκτοξεύθηκε με επιτυχία σήμερα από τον πύραυλο Ghaem-100 των Φρουρών της Επανάστασης", ανέφερε η κρατική τηλεόραση.

Τεθηκε σε σε τροχιά 750 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη -- είναι "η πρώτη φορά" που το Ιράν στέλνει έναν δορυφόρο "πάνω από τα 500 χιλιόμετρα", σύμφωνα με το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Ο υπουργός Τηλεπικοινωνιών, Ίσα Ζαρεπούρ, δήλωσε πως ο Sorayya είναι "ένας ερευνητικός δορυφόρος βάρους περίπου 50 κιλών".

????? A clip of the moment of the launch of the research satellite, Soraya, with the Qaem-100 into a 750 km orbit.

The Qaem 100 satellite carrier with a new configuration of 3-stage solid fuel successfully put the satellite into orbit . pic.twitter.com/G92Kf6bu8x