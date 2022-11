Το Ιράν παραδέχεται για πρώτη φορά ότι προμήθευσε με drones την Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν δήλωσε ότι ένας "μικρός αριθμός" από drones εστάλη στη Ρωσία λίγους μήνες πριν από την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Στην πιο λεπτομερή μέχρι σήμερα απάντησή του σχετικά με τα drones, το Ιράν διέψευσε ότι η Τεχεράνη συνεχίζει να προμηθεύει με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη Μόσχα.

