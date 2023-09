To Ιράν παρουσίασε νέο drone «με το μεγαλύτερο βεληνεκές» - BINTEO

Η Ισλαμική Δημοκρατία ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα πως κατασκεύασε ένα προηγμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος με την ονομασία Μουχατζίρ-10 με αυξημένο βεληνεκές και μεγαλυτερη διάρκεια πτήσης, καθώς και ικανά να φέρουν μεγαλύτερο φορτίο.

Έχει επιχειρησιακό βεληνεκές 2.000 χιλιόμετρα και μπορεί να πετάει συνεχώς μέχρι και 24 ώρες, είχαν αναφέρει τότε τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, προσθέτοντας πως μπορεί να φέρει φορτίο 300 κιλών, το διπλάσιο απ' ό,τι το drone Μουχατζίρ-6.

#Iran unveils "the longest-range drone" in the world pic.twitter.com/k8hB3lkgPv