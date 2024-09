To Iσραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον Χασάν Νασράλα

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τον αρχηγό της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα, δήλωσε παράλληλα και ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβισάι Αντρέι, τον οποίο επικαλείται το Reuters, μία ημέρα μετά την ισραηλινή επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σε ανάρτησή τους στον λογαριασμό τους στο Twitter, οι IDF ανέφεραν πως «ο Χασάν Νασράλα δεν θα μπορεί πλέον να τρομοκρατεί τον κόσμο».

Σύμφωνα με αναφορές, στην ίδια επίθεση σκοτώθηκαν ο διοικητής του νότιου μετώπου της οργάνωσης, Αλί Κάρτσι, καθώς και ο διοικητής της Δύναμης Κουντς στη Συρία και τον Λίβανο, Νιλ Φαρουσιάν.

